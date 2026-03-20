TRAGEDIJA NA VRAČARU: Pronađeno telo žene u ventilacionom otvoru zgrade, lekari mogli samo da konstatuju smrt

Izvor: Telegraf, Foto: E-Stock/Stanislav Nedelja ||

Beživotno telo nepoznate ženske osobe pronađeno je danas oko 12.30 časova u ventilacionom otvoru jedne stambene zgrade na Vračaru.

Tragedija se dogodila na uglu ulica Vojislava Ilića i Žičke. Prema prvim informacijama, sumnja se da je nesrećna žena u ovaj otvor upala pre nekoliko dana, od kada joj se gubio svaki trag.

Potraga završena tragično

Nakon prijave da je osoba upala u otvor, nadležne službe su otpočele pretragu terena. Nažalost, danas nešto posle podneva, telo je locirano u ventilacionom sistemu zgrade, koji je na ovoj lokaciji lako dostupan sa ulice.

Na lice mesta odmah je izašla ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrtni ishod.

Policija na terenu, uviđaj u toku

Pripadnici policije trenutno vrše uviđaj na mestu nesreće. Još uvek nije zvanično potvrđen identitet stradale žene, kao ni tačne okolnosti pod kojima je došlo do pada u duboki ventilacioni otvor.

Telo će biti prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Istraga će takođe utvrditi da li je ventilacioni otvor bio adekvatno obezbeđen zaštitnom rešetkom i ko je odgovoran za održavanje ovog dela objekta.

Saobraćaj u ovom delu Vračara odvija se otežano zbog prisustva interventnih ekipa.

Autor: S.M.

