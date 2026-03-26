NAJNOVIJI DETALJI MISTERIOZNE SMRTI NA VRAČARU: Evo kako je prijateljica Kristijana Golubovića završila u ventilacionom otvoru

Misterija smrti S.S. (59), za kojom se danima tragalo, a čije je telo pronađeno 20. marta u ventilacionom otvoru jedne zgrade na Vračaru u Beogradu, i dalje potresa javnost, a najviše njene prijatelje, koji su ubeđeni da su došli do odgovora na pitanja koja ih danima muče.

Reč je o prijateljici Kristijana Golubovića.

Kako tvrde stanari zgrade gde je pronađena, gotovo je nemoguće da je slučajno upala u taj otvor, posebno zbog dimenzija i položaja otvora.

- Ma kakvo slučajno upadanje, to je nemoguće! Otvor je preuzak, odrasla osoba ne može tek tako da upadne unutra - rekao je jedan od stanara.

Da li je telo S.S. doneto u ventilacioni otvor, da li je u pitanju ubistvo ili samoubistvo, da li je slučajno upala u otvor ili je namerno ušla u mali ograđeni prostor, ako jeste, zašto? Ovo su pitanja koja su danima mučila njene prijatelje.

Pojedini prijatelji S.S. koji je dobro poznaju, sada imaju određene sumnje, koje su stvorili na osnovu toga što su dobro upoznati sa stanjem u kom je bila pred smrt.

- Slučajno upadanje u taj prostor je nemoguće, to se ne dovodi u pitanje, ali da li je moguće da je Stela sama ušla u ventilacioni otvor i na istom mestu preminula, i te kako jeste. Ona je nama bila jako draga, ali istina je da je imala probleme sa porocima. Pritom, građa joj je takva da je to moguće, ona je jako sitna i mršava bila, mogla je bez problema da se uvuče tamo. Stela se sve do smrti lečila od zavisnosti, ali iza nje su dva bezuspešna pokušaja lečenja. Moguće je da je poklela, pozvala nekoga, on joj je ostavio kesicu na tom mestu. Stela je verovatno krizirala, ušla u otvor, uzela i na istom mestu ostala - objašnjava prijatelj tatu umetnice, koji je želeo da ostane anoniman široj javnosti, ističući da je gotovo siguran da nije želela sebi da oduzme život, već da je u pitanju nesrećan slučaj:

- Iako je preživela svašta u životu, nije imala samoubilačke misli, sigran sam u to. Ja lično više sumnjam na slučajno predoziranje. Ona jeste bila svestrana i imala veliki broj prijatelja i poznanika, znao ju je ceo grad, ali to je bilo pre 20 godina. Zato isključujem teoriju da se nekome zamerila, ona je godinama unazad u kontaktu samo sa nas nekoliko, među kojima je i Kristijan Golubović, koji se zaista, koliko je mogao, starao o njoj.

Kako kaže, veruje da će nalazi obdukcije razrešiti ovu misteriju.

- Telo je poslato na obdukciju. Analize bi trebalo da utvrde šta joj se desilo. Velika prašina se i u medijima podigla, mislim da će nadležni organi obaviti svoj posao - tvrdi prijatelj ubijene žene.

