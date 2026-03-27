PRONAĐENO TELO MUŠKARCA BEZ ŠAKE U STANU NA DORĆOLU: Policija zatekla i psa pored njega, oglasio se patolog: To je skrenulo pažnju okolini

Telo muškarca u fazi raspadanja pronađeno je u stanu na Dorćolu nakon što su stanari obavestili policiju da se zgradom danima širi nesnosan smrad, ali i da komšiju nisu videli duže od mesec dana. Po ulasku u stan, policija je zatekla jeziv prizor. Telo čoveka je bilo pronađeno bez jedne šake a u stanu se takođe nalazio i pas.

- U ovakvim situacijama i u ovakvim slučajevima, mora se prvo sačekati policijski uviđaj a zatim se telo upućuje na obdukciju odnosno na sudsko-medicinsku obdukciju. Ona ima za zadatak da utvrdi uzrok nastanka smrti, mehanizam i vreme nastanka. Takođe i to da li je sama smrt bila nasilna ili je bila prirodna - rekao je za Kurir prim. dr Radoslav Radosavljević, specijalista patolog.

Kako kaže, ako se utvrdi da se radi o nasilnoj smrti onda se preduzimaju pojedini koraci odnosno utvrđivanje počinioca krivičnog dela.

- Najverovatnije je da su ljudi osetili taj miris koji je posledica razgradnje tela odnosno dekompozicije. Došlo je do truljenja i oslobađanja truležnih gasova pod dejstvom bakterija i enzima, oslobađali su se i ti ugljendioksidi i amonik. Ti gasovi imaju veoma specifičan miris koji skreće pažnju okolini da se tu nešto dešavalo. Sa obzirom da je živeo sam dobro je da su komšije prijavile miris - objašnjava.

"Utvrdiće se da li je došlo do nasilne smrti"

Naveo je da se mora uraditi i toksikološka analiza koja svakako zahteva svoju proceduru i da će se na osnovu rezultata utvrditi o čemu se tačno radilo.

- Uzrok smrti će biti utvrđen sigurno a vreme smrti će biti aproksimalno odnosno približno jer ne može biti baš tačno u minut. Sa obzirom da je izvršen uviđaj, tek ćemo videti da li će nedostatak šake i pas koji se nalazio u stanu uticati na rezultate. Obdukcent koji vrši obdukciju prema svojim tačno utvrđenim procesima može da vidi da li je došlo do nekih naznaka koji ukazuju na nasilnu smrt - dodao je Radosavljević.

Autor: Iva Besarabić