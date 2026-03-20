KRISTIJAN GOLUBOVIĆ POTPUNO VAN SEBE: Prijateljica mu umrla na 50 metara od kuće, telo pronađeno u ventilaciji

Izvor: Kurir.rs

U ventilacionom otvoru za zgadu na Vračaru pronađeno je telo S. S. (59), koja je nestala pre dvadesetak dana.

Stanari ovog dela Beograda kažu da su u šoku i da niko do danas ništa neobično nije primetio.

Na mestu nesreće pojavio se i Kristijan Golubović, vidno potresenog zbog tragedije, s obzirom na to da je, kako kaže, ženu jako dobro poznavao.

- Očajan sam, u pitanju je S. S. ja godinama vodim računa o njoj. Umrla nam je na 50 metara od kuće, ona je upala u ovaj otvor. Od danas moj život nije isti - rekao je Kristijan i dodao:

- Nestanak je prijavljen pre 20-ak dana, nestala je kada se sve ono meni izdešavalo sa ženom. Ja sam van sebe. Danima je tražimo i čekamo da se pojavi.

On je na mestu tragedije došao sa prijateljem kako bi zapalio sveću, a kako je dodao, na ovom mestu napraviće joj i spomenik.

Policija je inače obavila uviđaj, dok su stanari zgrade, vidno potreseni, nemo posmatrali šta se dešava.

Prema prvim informacijama, telo je pronađeno u delu ventilacionog sistema zgrade, a na teren su odmah izašli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.

Autor: S.M.

