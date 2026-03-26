U SVE JE UMEŠANA VLAŠKA MAGIJA?! Dve godine od nestanka Danke Ilić, meštani Banjskog polja u STRAHU, a otac poručuje: Čekam suđenje da PROGOVORIM!

Izvor: Pink.rs/Kurir

Prošlo je tačno dve godine od tog kobnog 26. marta 2024. godine, kada je dvogodišnja Danka Ilić nestala iz dvorišta zapuštenog porodičnog imanja u Banjskom polju kod Bora. Danas, 2026. godine, javnost je i dalje podeljena, optužnica se vraća na dopunu, a ključno pitanje odzvanja jače nego ikada: GDE JE TELO?

Rekonstrukcija koja i dalje budi sumnju

Podsetimo, majka Ivana dovela je Danku i sina na imanje, a devojčica je nestala u trenutku kada je majka otišla do automobila po vodu.

Optužnica: Više javno tužilaštvo tereti radnike JKP "Vodovod", Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, da su dete udarili službenim autom "fijat panda", a potom telo bacili na deponiju.

Preokret: Iako su prvobitno priznali zločin, optuženi su kasnije sve porekli. Telo devojčice, uprkos opsežnim pretragama terena, nikada nije pronađeno.

Banjsko polje: Teorije zavere i "viša sila"

Reporteri koji su posetili mesto nestanka zatekli su jezivu tišinu. Na mestu gde je Danka poslednji put viđena sada stoji klupa, a meštani i dalje govore poluglasno.

Teorije zavere: Selom kruže priče o otmici, prodaji deteta, pa čak i o uticaju "vlaške magije".

Sumnja meštana: "Ne mislim da su tu čista posla, previše je nelogičnosti", kaže jedan od stanovnika Banjskog polja za Kurir.

Porodica Ilić: "Progovorićemo na sudu"

Roditelji Danke Ilić, Miloš i Ivana, retko se oglašavaju. Otac Miloš je za Kurir kratko poručio da čeka početak procesa:

"Ne želim da pričam dok ne dođe do suđenja. Možete li da zamislite kako je nama roditeljima?! Tek tada ću izaći u javnost sa pravom istinom."

Status procesa: Optužnica na "doradi"

Slučaj je prebačen u negotinski Viši sud, koji bi uskoro trebalo da odluči o trećoj po redu podignutoj optužnici.

Pritvor: Janković i Dragijević su i dalje iza rešetaka.

Odbrana sa slobode: Radoslav Dragijević, otac osumnjičenog Dejana, brani se sa slobode nakon što mu je u pritvoru preminuo drugi sin Dalibor, a potom i supruga. On i dalje tvrdi da njegova porodica nije kriva.

Misterija duga dve godine nastavlja da potresa Srbiju, dok pravda i dalje čeka svoj epilog u sudnici.

Autor: D.S.

#Banjsko polje

#Bor

#Danka Ilić

#Dejan Dragijević

#Istraga

#Ivana Ilić

#Miloš Ilić

#Misterija

#Srđan Janković

#nestanak devojčice

#optužnica

#više javno tužilaštvo

POVEZANE VESTI

Hronika

Završena rekonstrukcija nestanka i ubistva male Danke Ilić: Roditelji devojčice i osumnjičeni bili u Banjskom Polju

Hronika

SVE SMO BLIŽE ISTINI?! Osumnjičeni za UBISTVO male Danke stigao u tužilaštvo!

Hronika

Novi detalji u slučaju ubistva male Danke: Evo na koja pitanja su današnji svedoci morali da odgovore!

Društvo

'NAĐIMO ZAJEDNO SNAGU' Igor Jurić se obratio naciji povodom UBISTVA Danke Ilić!

Hronika

SUD do sutra MORA DA DONESE ODLUKU O OPTUŽNICI ZA UBISTVO MALE DANKE: Slučaj se ponovo razmatra, nema dovoljno dokaza, OVE mogućnosti postoje

Hronika

Mala Danka bi danas napunila 3 godine: Njena mama Ivana objavila emotivnu poruku