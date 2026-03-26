U SVE JE UMEŠANA VLAŠKA MAGIJA?! Dve godine od nestanka Danke Ilić, meštani Banjskog polja u STRAHU, a otac poručuje: Čekam suđenje da PROGOVORIM!

Prošlo je tačno dve godine od tog kobnog 26. marta 2024. godine, kada je dvogodišnja Danka Ilić nestala iz dvorišta zapuštenog porodičnog imanja u Banjskom polju kod Bora. Danas, 2026. godine, javnost je i dalje podeljena, optužnica se vraća na dopunu, a ključno pitanje odzvanja jače nego ikada: GDE JE TELO?

Rekonstrukcija koja i dalje budi sumnju

Podsetimo, majka Ivana dovela je Danku i sina na imanje, a devojčica je nestala u trenutku kada je majka otišla do automobila po vodu.

Optužnica: Više javno tužilaštvo tereti radnike JKP "Vodovod", Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, da su dete udarili službenim autom "fijat panda", a potom telo bacili na deponiju.

Preokret: Iako su prvobitno priznali zločin, optuženi su kasnije sve porekli. Telo devojčice, uprkos opsežnim pretragama terena, nikada nije pronađeno.

Banjsko polje: Teorije zavere i "viša sila"

Reporteri koji su posetili mesto nestanka zatekli su jezivu tišinu. Na mestu gde je Danka poslednji put viđena sada stoji klupa, a meštani i dalje govore poluglasno.

Teorije zavere: Selom kruže priče o otmici, prodaji deteta, pa čak i o uticaju "vlaške magije".

Sumnja meštana: "Ne mislim da su tu čista posla, previše je nelogičnosti", kaže jedan od stanovnika Banjskog polja za Kurir.

Porodica Ilić: "Progovorićemo na sudu"

Roditelji Danke Ilić, Miloš i Ivana, retko se oglašavaju. Otac Miloš je za Kurir kratko poručio da čeka početak procesa:

"Ne želim da pričam dok ne dođe do suđenja. Možete li da zamislite kako je nama roditeljima?! Tek tada ću izaći u javnost sa pravom istinom."

Status procesa: Optužnica na "doradi"

Slučaj je prebačen u negotinski Viši sud, koji bi uskoro trebalo da odluči o trećoj po redu podignutoj optužnici.

Pritvor: Janković i Dragijević su i dalje iza rešetaka.

Odbrana sa slobode: Radoslav Dragijević, otac osumnjičenog Dejana, brani se sa slobode nakon što mu je u pritvoru preminuo drugi sin Dalibor, a potom i supruga. On i dalje tvrdi da njegova porodica nije kriva.

Misterija duga dve godine nastavlja da potresa Srbiju, dok pravda i dalje čeka svoj epilog u sudnici.

Autor: D.S.