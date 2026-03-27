TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Jeziva scena na Platou ispred Filozofskog, na Vračaru oboren pešak

Izvor: Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Beživotno telo devojke stare 25 godina pronađeno je sinoć na platou Filozofskog fakulteta u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Kako je rečeno iz te službe, devojka je skočila sa petog sprata zgrade fakulteta.

Telo devojke pronađeno je u 22.45 časova.

U 20.54 na Vračaru na uglu Kičevske i Golsvordijeve ulice, došlo je do obaranja pešaka i 25-godišnji muškarac prevezen je sa teškim povredama u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći obavile su 120 intervencija u noćnoj smeni, dok je 13 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

Autor: D.Bošković

