Težak udes u Kragujevcu: Jedna osoba poginula, više povređenih

U Kragujevcu se jutros dogodila teška saobraćajna nesreća u sudaru tri vozila. Jedna osoba je poginula, više je povređeno i prevezeno u bolnicu. Uzrok se utvrđuje.

Tokom jutarnjih sati u Kragujevcu je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a više njih je povređeno.

"Saobraćajna nesreća se dogodila oko pola sedam, sudarila su se tri vozila. Jedno lice je nastradalo, a povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnicu. Stepen povreda za sada nije poznat", kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na fotografiji sa lica mesta u Kragujevcu vidi se jedno vozilo koje je poprilično oštećeno i od siline udara nabačeno je na ogradu porodične kuće.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove nezgode.

