TEŽAK SUDAR KAMIONA I KOMBIJA NA PUTU SARAJEVO - PALE: Jedna osoba poginula, šest povređeno

Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na magistralnom putu Sarajevo-Pale, u mestu Lapišnica. Jedna osoba je poginula, dok je šest povređeno.

Zbog nesreće saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj deonici puta. U frontalnom sudaru učestvovali su kamion i kombi.

Nesreća se dogodila oko 6 časova, a ekipe Hitne pomoći povređene su prevezle u zdravstvene ustanove radi ukazivanja lekarske pomoći. Nažalost, jedna osoba je na licu mesta izgubila život.

Policija je obezbedila mesto nesreće, a na putu su se formirale duge kolone vozila. Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.

Autor: Jovana Nerić

