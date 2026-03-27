'LEKARI SU JOJ SE CELU NOĆ BORILI ZA ŽIVOT' Devojčica koju je otac spasio iz požara pa potom preminuo HITNO operisana

U porodičnoj kući u Pančevu u utorak je izbio požar, u kom je stradao M. L. žrtvujući svoj život kako bi spasio najstariju (5) od tri ćerkice, koja se sada nalazi u izuzetno teškom stanju, a kako saznajemo i dalje je životno ugrožena.

Lekari su morali hitno da reaguju i operiču dete kako bi joj spasili život, ali borba i dalje traje.

Prema nezvaničnim informacijama izvora bliskog slučaju, devojčica se nalazi u Univerzitetskoj dečjoj klinici "Tiršova", gde su se lekari cele noći borili za život devojčice. Dete je juče ponovo hitno operisano, a prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, urađena je ešarotomija, a ova procedura bila je neophodna zbog same težine povreda.

- U teškom je stanju, već tri dana dokroti pokušavaju da joj stabilizuju stanje. Ona ima opekotine trećeg i četvrtog stepena po celom telu. Stručni tim lekara je morao da odradi ešarotomiju, odnosno da naprave rezove na grudnom košu kako bi joj omogućili disanje, jer je koža usled opekotina postala toliko tvrda da onemogućava protok krvi i disanje, kao kamen. To se dešava kod najtežih oblika opekotina. Intubirana je i ono što je dobro i što uliva nadu da će preživeti je što su uspeli da jo spuste temperaturu - priča izvor.

Podsetimo, vatrogasci su poziv dobili u utorak u 19.50 i za četiri minuta se stvorili ispred kuće u plamenu. Majka je dve mlađe ćerke uspela da izvede iz kuće u plamenu kroz prozor, dok je otac pokušao da izbavi treće dete koje je u trenutku požara navodno bilo u kupatilu. Nažalost, hrabri otac je danas podlegao povredama, dok se lekari i dalje bore za život devojčice.

"Utvrđeno je do je do požara najverovatnije došlo usled preopterećenja električnih instalacija u objektu, zagrevanja kablova i paljenja tavanice objekta koja je od trske i drugih lako zapaljivih materijala", rekao je major Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo.

Od kuće od oko 80 kvadrata, čak 50 kvadrata je "progutala" vatra, kao i deo tavanskog prostora.

Za Kurir se oglasila Ružica Novaković, tetka supruge stradalog M.L. Ona je rekla da povređena devojčica ima čak 80 odsto opekotina.

Kako je dodala, porodica je iznajmljivala kuću koja je izgorela.

Autor: S.M.