HEROJSKA SMRT OCA U PANČEVU: Pokušao da spasi ćerku (5) iz plamena i stradao! Lekari devojčici SEKU GRUDI da bi mogla da diše: Koža joj je kao OKLOP

Pančevo zavijeno u crno nakon jezivog požara koji je odneo život hrabrog M. L., dok se lekari i dalje bore za život njegove petogodišnje ćerke. Otac je ušao u vatrenu stihiju kako bi izbavio dete iz kupatila, ali iz pakla se nije izvukao.

Lekari ulažu nadljudske napore da spasu devojčicu koja je zadobila opekotine opasne po život. Stanje je kritično, a povrede su toliko teške da je bila neophodna hitna i specifična hirurška intervencija.

Jezivi detalji operacije: Koža tvrda poput oklopa

Izvor blizak istrazi otkriva da su lekari morali da izvedu zahvat koji se primenjuje samo kod najekstremnijih slučajeva opekotina.

"Devojčica je ponovo hitno operisana. Lekari su morali da naprave rezove na grudnom košu kako bi joj omogućili disanje. Usled stravičnih opekotina, koža je postala toliko tvrda, bukvalno poput oklopa, da dete nije moglo da udahne vazduh. Borba za njen život i dalje traje", navodi izvor.

Otac stradao kao heroj

Tragedija koja se dogodila u utorak uveče u Pančevu ostavila je javnost u šoku. Požar je izbio u 19.50 sati, a vatrogasci su stigli za samo četiri minuta, ali je vatra već bila zahvatila ceo objekat.

Majka spasila dve ćerke: Uspela je da kroz prozor izvuče dvoje mlađe dece iz kuće u plamenu.

Očev poslednji podvig: M. L. je, ne mareći za sopstveni život, utrčao nazad u kuću jer je petogodišnja ćerka ostala u kupatilu. Nažalost, on je podlegao povredama, dok je devojčica izvučena sa teškim opekotinama.

Istraga o uzroku požara je u toku, dok cela Srbija moli za oporavak male heroine koja je ostala bez oca.

Autor: D.S.