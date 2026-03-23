DEVOJČICA (4) PROGUTALA BATERIJU I ZAVRŠILA U KOMI: Zadobila stravične povrede, lekari joj se bore za život

Baterija joj je progorela rupu u jednjaku, samo tri milimetra od pluća, i lekari u Kaliforini se bore za njen život.

- Nešto tako malo izazvalo je nešto tako veliko - rekla je njena majka Kasandra za američku televiziju KTLA.

Zajedno sa Kamilinim ocem, Ugom, govorila je o muci kroz koju porodica trenutno prolazi.

- Situacija je kritična. Baterija koju je progutala joj je uništila jednjak. Između rupe i pluća ima samo oko tri milimetra - rekla je ucveljena majka.

Roditelji ne znaju kako je njihova ćerka došla do male baterije, veličine dugmeta, niti kada ju je progutala.

Lekari sumnjali na virusnu infekciju

Kada je par prvi put doveo ćerku u bolnicu pre nešto više od dve nedelje, lekari su posumnjali na bezopasnu virusnu infekciju, jer je dete imalo temperaturu, između ostalih simptoma.

Međutim, stanje je nastavilo da se pogoršava. Stoga je Kasandra sledila svoje majčinske instinkte i istrajala.

Posumnjala je na upalu pluća i zatražila od lekara rendgenski snimak. Slike su otkrile nešto neverovatno - minijaturna baterija je bila zaglavljena u Kamilinom stomaku, što je već izazvalo značajnu štetu.

Dete u komi

Iako su lekari odmah uklonili bateriju, posledice po zdravlje su bile razorne. Kada se proguta, baterija reaguje sa pljuvačkom, formirajući kaustičnu alkaliju. Ovo izaziva početne opekotine u jednjaku nakon samo 15 minuta. Posle dva sata, može dovesti do perforacija, krvarenja ili sužavanja jednjaka.

Minijaturne baterije se nalaze u svakodnevnim kućnim predmetima kao što su daljinski upravljači, kalkulatori, satovi i igračke.

Kamila će morati da se podvrgne drugoj operaciji kako bi se zatvorila još jedna rupa u grudima. Ona je u dečjoj bolnici u Loma Lindi, u Južnoj Kaliforniji. Njeno stanje je kritično.

Kamila je dve nedelje u medicinski indukovanoj komi i nastavlja da se bori za svoj život. Da bi olakšala finansijski teret njenoj porodici, pokrenuta je kampanja za prikupljanje sredstava na platformi za donacije GoFundMe.

Autor: Marija Radić