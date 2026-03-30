'IMA OPEKOTINE PO CELOM TELU, ALI NE GUBIMO NADU' Bližnji se oprostili od Marka koji je stradao u Pančevu, a evo kako je ćerkica (5) koju je spasao

Petogodišnja devojčica M. L. koju je otac Marko izvukao iz vatrene stihija kada im je izgoreo porodični dom u Pančevu, zadobila je teške povrede, njena borba za život i dalje traje, a kako kažu bližnji, svi se sada mole samo za nju. Podsetimo, majka je dve mlađe ćerke uspela da izvuče iz kuće u plamenu, dok je otac pokušao da izbavi treće dete koje je u trenutku požara bilo u kupatilu.

Nažalost, hrabri otac Marko Loćkić je podlegao povredama i danas je sahranjen na seoskom groblju u Uzdinu.

- Gajimo nadu da će se izvući iz ove preteške situacije. Ima samo pet godina i opekotine po celom telu. Danas je inače bila Markova sahrana, cela porodica je van sebe. Pored tragedije koja je nepojmljiva, trenutno nemaju ni krov nad glavom, na svu sreću ima mnogo dobrih ljudi koji su uz njih, kao i njihovi bližnji - kaže za Kurir jedna bliska prijateljica porodice.

Kako saznajemo, M. L. se i dalje nalazi u teškom stanju, zadobila je jezive opekotine, a lekari se već danonoćno i lavovski bore za njen život.

- Devojčica je i dalje loše, stanje je nažalost nepromenjeno i ne znamo da li je to sada dobra vest ili ne. Uglavnom, sve vreme je pod budnim okom lekara - kaže izvor Kurira i podseća:

- Lekari su morali da naprave rezove na grudnom košu kako bi joj omogućili disanje, jer je koža usled opekotina postala tvrda poput oklopa. Ovakva intervencija se primenjuje kod najtežih opekotina - podseća sagovornik.

Do tragedije je, podsetimo, došlo 24. marta u Pančevu kada je izbio požar u kojem je devojčicin otac Marko L. izgubio život, dok je ona zadobila teške povrede opasne po život. Vatrena stihija zahvatila je objekat velikom brzinom, a prema prvim informacijama, nastradali muškarac nije uspeo da se izvuče iz plamena.

- Vatrogasci su poziv dobili u utorak u 19.50 i za četiri minuta se stvorili ispred kuće u plamenu. Majka je dve mlađe ćerke uspela da izvede iz kuće u plamenu kroz prozor, dok je otac pokušao da izbavi treće dete koje je u trenutku požara navodno bilo u kupatilu. Nažalost, hrabri otac je danas podlegao povredama - podseća izvor.

Pomozimo porodici

Porodica se suočava sa velikom tragedijom, ali i borbom za opstanak u čitavom tom bolu, te im je sada najpotrebnija podrška i pomoć dobrih ljudi.

- Pomoć se prikuplja u salonu lepote "Sun Sha", u Ulici oslobođenja 30, a moguće je doneti i u vrtić "Dečije maštarije" u Ulici Lava Tolstoja 60. Trenutno je najviše potrebna finansijska pomoć, ali i garderoba za majku u S veličini, garderoba za devojčice od 1 i 3 godine i osnovna kozmetika i potrepštine.

Donacije možete odneti u bilo koje doba, a za dogovor pozovite 060 477 8980, a finansijska pomoć može se uplatiti na račun: 160-6000000982953-87 (Milica Loćkić).

Autor: Marija Radić