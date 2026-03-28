U STRAVIČNOM LANČANOM SUDARU KOD UŽICA UČESTVOVALA NAJMANJE 4 VOZILA! Kiša i mokar kolovoz napravili haos na putu

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs

Delovi automobila rasuti svuda, saobraćaj usporen, za sada nema informacija o povređenima

Na magistralnom putu Požega - Užice, kod Gorjana, oko 10 sati, došlo je do lančanog sudara u kome su učestvovala najmanje četiri vozila.

Do saobraćajne nezgode došlo je iz za sada neutvrđenih razloga, a na mestu sudara su policijske ekipe, pa će se tačan uzrok znati nakon obavljenog uviđaja.

I kolovoz je ovom deonicom, kažu očevici, vlažan i klizav, pa i to smatraju da može biti jedan od razloga koji je doveo do sudara više automobila.

- Kiša je, magistrala je klizava, još ako su vozili malo brže, za čas dođe do ovoga. Četiri automobila su se sudarila, a mislim da je i peti ali nisam siguran. Delova ima svuda po putu - priča jedan očevidac.

Automobili su prilično oštećeni, a nemamo informaciju da li u nezgodi ima povređenih.

Na ovoj deonici saobraćaj se odvija usporeno.

Autor: D.Bošković

