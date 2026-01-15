VIŠE VOZILA SLUPANO U LANČANOM SUDARU! Karambol na auto-putu u smeru ka Beogradu: Hitna pomoć na terenu!

Više vozila je učestvovalo, Hitna pomoć i policija su na terenu, saobraćaj je usporen

Više vozila je učestvovalo u lančanom sudaru do kog je došlo večeras na auto-putu kod NIS pumpe, u smeru ka Beogradu.

Prema prvim informacijama, uzrok nesreće, kao ni stanje učesnika nije poznato.

Društvenim mrežama se širi snimak nesreće, na kom se vide slupani automobili.

Ekipa Hitne pomoći je na terenu, kao i pripadnici policije.

Nakon uviđaja će biti poznato više detalja.

Saobraćaj je na ovom delu putu trenutno usporen, pa se vozačima savetuje dodatan oprez.

Autor: D.Bošković