BRANKO BABIĆ TEŠKO POVREĐEN! Detalji jezivog udesa: Biznismen u svesnom stanju, vozilo potpuno uništeno

Izvor: Telegraf, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poznati biznismen Branko Babić imao je danas saobraćajku. Do nezgode je došlo usled loših vremenskih uslova na auto-putu, a sada je poznato u kakvom je stanju.

Mercedes je potpuno uništen, a Branko Babić je nakon nezgode u svesnom stanju. Na sedištu i po enterijeru vozila vidljiva je krv.

Dalje, kako prenosi Telegraf, saobraćajka se dogodila na Begaljičkom brdu u smeru ka Beogradu kad je vozilo navodno izletelo sa puta i udarilo u ogradu.

Babić je prema nezvaničnim saznanjima bio suvozač u vozilu i zadobio je teške povrede.

Žena mu se nedavno porodila i na svet donela blizance

Žena srpskog milionera Branka Babića, Milica, porodila se nedavno i na svet donela blizance. Branko se tim povodom oglasio za medije i otkrio detalje porođaja.

Branko Babić je otkrio da je porođaj bio zakazan, te da je sve prošlo u najboljem redu.

- Sve je prošlo super, carski rez dečak i devojčica. Srna i Milan. Probudila se sve je prošlo okej, čuli smo se već nekoliko puta - rekao nam je Branko koji je objasnio da zbog smrti oca neće praviti veliko veselje.

