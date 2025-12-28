AKTUELNO

Politika

'BILO JE POTREBNO POVEZATI STVARI' BRANKO BABIĆ U HIT TVITU: U godinu sam ušao kao bloakder, izlazim kao ćaci!

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen

Biznismen Branko Babić govori za večerašnji Hit tvit.

- Ja sam bio blokader, izlazim ko ćaci. Ušao sam u godinu kao blokader, izlazim kao ćaci. Lakše je percipirati nego istraživati. Društvene mreže su napravile haos, ja sam to video. Videli smo šta se desilo sa Amerikom i Kinom za vreme kovida. Ljudi su počeli da se bave činjenicama, kao i ja. Video sam onda šta je urađeno sa putevima, zdravstvom, železnicom, gledao sam BDP. Mi smo top, ne bih ja tu ništa dirao - rekao je Babić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Gostovanje

#Hit Tvit

#branko babic

#Ćaci

