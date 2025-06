Biznismen Branko Babić večeras gostuje u emisiji Hit Tvit gde se dotakao aktivnih dešavanja u Srbiji vezanoj za blokade, i najave haosa na Vidovdan.

Babić je, odgovarajući na pitanje voditeljke Verice Bradić objasnio zašto se umešao u odbranu zemlje od blokadera i opozicije.

- Ja sada hoću da objasnim šta se dešava u poslednjih sedam meseci, i otkud ja u celoj priči. Mene je Ana pitala to isto,. Meni je sve što se dešava u Srbiji blisko. Gradio sam svoju kompaniju i osvajali tržišta po svetu putem društvenih mreža. Svako tržište koje sam napao,ja sam dočekan sa jednom neprijatnom situacijom. To je "kensl kultura". To sam prvo doživeo u Nemačkoj, gde sam dehumanizovan. To je bilo 2013. godine. Ta kultura dostiže maksimum pre nekih 6 godina. To je masa trolova koja pokušava na osnovu neistina da vas izbriše sa tržišta, međutim, kasnije sam doživeo šok u Brazilu, a a najveći šok u Americi. Kada je sve počelo da se dešava u Srbiji... Imao sam to u 50 država, i svuda sam pobedio. Meni, kada je sve počelo, ja sam za mesec dana shvatio da je to "kensl kultira". Dakle, skupi se masa ljudi koja pokušava nešto da uništi, da ga skloni, diskreditujuje. Mehanizmi su različiti, u zavisnosti da li je neko nešto pokrenuo, organizovao sa ciljem - rekao je Babić.Narod je popio priču da je nadstrešnica pala zbog korupcije, rekao je Babić potom.- Imamo niz izmišljotina kojima se ljudi služe. Glavni cilj je nanošenje štete, tako da, sada, ako pričamo o Vidovdanu, oni nemaju plan i program. Ništa pozitivno, konstruktivno ili dobro. Sve što smo čuli je sve neko nanošenje štete i uništavanje nečega. Destrukcija i uništenje - rekao je on.

Autor: D.B.