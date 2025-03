BRNABIĆ O SCENAMA NASILJA U NOVOM SADU: To je još jedan način pumpanja na mržnju u društvu, podele u cilju građanskog rata

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić gostuje večeras u emisiji Hit tvit na TV Pink gde je otkrila nove detalje o napadu na dekanku Filozofskog fakulteta u Nišu Nataliju Jovanović.

- Nije opravdano nikakvo nasilje. Bez obzira što je ta žena, praktično deset dana pre toga, dekanka Jovanović, organizovala sama brutalno nasilje, kakvo u Srbiji nije viđeno, pa ja mislim, skoro pa nikada, zaista fašističke falange, organizovala da napadaju ljude samo zato što se ne slažu sa njima. Danas je napadnuto i ustavljeno da se relacione povede. To je razlika između nas i njih. Mi smo to nasilje osudili. Ali ono što hoću da kažem, što daje potpuno drugačiju konotaciju čitavom tom događaju, koju su naravno ponovo pokušali politički da spinuju, i za politički spin uzeli stariju osobu ženskog pola, koja negde ima psihičke probleme, psihički je obolela, ali dobro, nema veze, i to su zloupotrebili, ali ono što je zanimljivo je, zaista unuka te gospođe koja je napala dekanku Filozofskog fakulteta i nanela joj lakše telesne povrede, unuka je student Filozofskog fakulteta. Dakle, vi imate psihički labilnu osobu koja zamera nekom dekanu kao odgovornoj osobi filozofskog fakulteta zašto njena unuka gubi svoje životne prilike, vreme i tako dalje. Pritom, čitava ta porodica je izrazito opoziciono orijentisana. Mislite, porodica žene koja je napala? Nikakve veze nema sa Srpskom naprednom strankom. Hoćete da kažete da to nema političku nego ličnu konotaciju? Političku konotaciju nema. Ima ličnu konotaciju i, naravno, veliki deo toga što je gospođa psihički labilna - rekla je Ana Brnabić.

O plenumima

Kako je istakla, plenumi kao plenumi nemaju nikakvu snagu.

- Zato što su oni od početka toliko malobrojni da nijedan fakultet ne bi mogli da blokiraju. Dakle, nisu studenti u blokadi krivi za blokadu fakulteta, već dekani i rektor, odnosno rektori. I profesori ili deo profesora. Dakle, nisu studenti u blokadi. Neko je osmislio plenume da bi tako napao državu koju je teško braniti, zato što se brani protiv svetaca, mladih svetaca. Najlepše što ova zemlja ima, mladost i budućnost i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je osmišljeno namerno na taj način. I država je pokazala toleranciju. Ne bezgraničnu. I nema ovde anarhije. I to mi je važno da kažem.

O blokadi fakulteta i srednjih škola

Na pitanje o radu fakulteta i srednjih škola, Ana Brnabić je istakla da je država pokazala toleranciju, a da su deca i studenti podmuklo iskorišćeni za zloupotrebu.

- Srbija, odnosno naš državni aparat je pokazao neverovatnu toleranciju. I mnogi nam to prebacuju, evo i gospodin Šešelj, svakako, i ja to znam. Ali da nismo pokazali ovakvu toleranciju, suočeni sa ovako brutalnim pritiscima na našoj zemlji, suočeni sa neverovatno dobro logistički organizovanim grupama koje su tu da sruše ustavni poredak Srbije, sa izuzetno jakom stranom podrškom, sa neverovatnim finansijama, dakle skoro pa bezgraničnim finansijama. Da li bismo uspeli da sačuvamo Srbiju i naš ustavni poredak, i tu mislim i na kratak, i na srednji, i na duži rok, a posebno na duži rok, da li bismo uspeli to da uradimo, a da nismo pokazali da je u stvari čitava njihova borba, ona što je krenula kao pravedna, i neko to izuzetno dobro i podmuklo smislio da bude na leđima mladih ljudi, studenata, pa onda srednjoškolaca, pa onda su nam ušli u osnovne škole, što je najgora vrsta zloupotrebe, ali i najteže politički da se sa tim izborite, da nismo na kraju takvom tolerancijom pokazali da u stvari ničega osim nasilja, bahatosti i bezobzirnosti, laži i obmane, tu nema - rekla je Brnabić.

Brnabić o događajima iz Novog Sada i Žarkovu

- Događaj u Novom Sadu je još jedna u nizu besumučnih laži obmana naše javnosti. To je još jedan način na koji oni pumpaju mržnju u društvu, podele u cilju širih građanskih sukoba i građanskog rata u krajnjem cilju rušenja ustavnog poretka i nasilne smene vlasti - poručila je Brnabić.

- Ništa od toga nije istina, grupa mladih ljudi, studenata blokadera u alkoholisanom stanju napali su dečaka zato što je Rom. Jurili su ga i vređali i tako doveli do reakcije druge grupe ljudi koji su došli tu da spasu ovog dečaka. Nakon toga oni nisu ništa prijavili policiji zato što oni znaju da su počinili nasilje.



- Evo koliko juče je predsednik Vučić pričao o tome, a koliko danas smo imali besumučnu laž, a to je ovaj incident u Žarkovu, gde su svi Šolakovi mediji N1 i Nova ponajviše objavili da je čovek uleteo među ljude u blokadi i udario jednog od blokadera koji je leteo između "metar i dva" i zadobio ozbiljne povrede i sada je nephodna analizva vrata i kuka, a sve je to zabeležio reporter Danas koji je bio tu na licu mesta. I onda se pojavi snimak da ni jedna jedina reč nije tačna. Jedna laž zamenjuje drugu laž i to je njihovo pumpanje mržnje - rekla je Brnabić.

