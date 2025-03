Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić gostuje večeras u emisiji Hit tvit na TV Pink gde je otkrila nove detalje o napadu na dekanku Filozofskog fakulteta u Nišu Nataliju Jovanović.



- Nije opravdano nikakvo nasilje. Bez obzira što je ta žena, praktično deset dana pre toga, dekanka Jovanović, organizovala sama brutalno nasilje, kakvo u Srbiji nije viđeno, pa ja mislim, skoro pa nikada, zaista fašističke falange, organizovala da napadaju ljude samo zato što se ne slažu sa njima. Danas je napadnuta. To je razlika između nas i njih. Mi smo to nasilje osudili. Ali ono što hoću da kažem, što daje potpuno drugačiju konotaciju čitavom tom događaju, koju su naravno ponovo pokušali politički da spinuju, i za politički spin uzeli stariju osobu ženskog pola, koja negde ima psihičke probleme, psihički je obolela, i to su zloupotrebili, ali ono što je zanimljivo je, zaista unuka te gospođe koja je napala dekanku Filozofskog fakulteta i nanela joj lakše telesne povrede, unuka je student Filozofskog fakulteta. Dakle, vi imate psihički labilnu osobu koja zamera nekom dekanu kao odgovornoj osobi Filozofskog fakulteta zašto njena unuka gubi svoje životne prilike, vreme i tako dalje. Pritom, čitava ta porodica je izrazito opoziciono orijentisana. Nikakve veze nema sa Srpskom naprednom strankom. Političku konotaciju nema. Ima ličnu konotaciju i, naravno, veliki deo toga što je gospođa psihički labilna - rekla je Ana Brnabić.

Autor: D.B.