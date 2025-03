'OGAVNA LAŽ' Brnabić o zvučnom topu: Niko ga nije video, niko ga nije čuo - To pokazuje samo koliko su nekim ljudima isprani mozgovi

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić gostuje večeras u emisiji Hit tvit na TV Pink gde je otkrila nove detalje o tzv. zvucnom topu.

- Ne smemo ni da zaboravimo ogavnu laž zvučnog topa. I ustvari, najmonstuoznija laž je ono što je Aida Ćorović uradila... Ono, pumpanje pred 15. mart. da je neko poslao majci poginulog Stefana Hrke, fotografiju njenog poginulog sina sa obdukcionog stola, kao vid pretnje... Mnogo je laži izrečeno, ali ova je najgora... - dodala je ona.

Laž oko zvučnog topa je jedna od najvećih laži, i jedna od najglupljih laži, rekla je ona.

- Niko ga nije video, niko ga nije čuo. Imamo snimke, šta god da je upotrebljeno, što oni kažu. Postoje ljudi koji su imuni, oni stoje tu. To je za mene jedna od glupljih laži koje su izmislili. Ona je, ispunila svoj svrhu, jer je oduzela ovoj zemlji još 5 dana. Mnogo je, i to pokazuje samo koliko su nekim ljudima isprani mozgovi... To je zabrinjavajuće, Moraćemo opet sociološki da se bavimoo ovim problemima. Imamo ljude koji su inteligentni, koji jedan dan pričaju o zvučnim topovima, pa je sutra Vortex... - rekla je ona.

Autor: D.B.