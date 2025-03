Brnabić: Napad na dekanku u Nišu nema nikakvu političku konotaciju, već ličnu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je sinoć povodom napada na dekanku Filozofskog fakulteta u Nišu Nataliju Jovanović da on nema nikakvu političku konotaciju, već ličnu.

"Nije opravdano nikakvo nasilje. Bez obzira što je ta žena, praktično 10 dana pre toga, organizovala sama brutalno nasilje, kakvo u Srbiji nije viđeno, pa ja mislim, skoro pa nikada, zaista fašističke falange, organizovala da napadaju ljude samo zato što se ne slažu sa njima. Danas je napadnuta. Mi smo to nasilje osudili. Ali ono što hoću da kažem, što daje potpuno drugačiju konotaciju čitavom tom događaju, koji su naravno ponovo pokušali politički da spinuju, i za politički spin uzeli stariju osobu ženskog pola, koja negde ima psihičke probleme, psihički je obolela, i to su zloupotrebili, ali ono što je zanimljivo je, zaista, unuka te gospođe koja je napala dekanku Filozofskog fakulteta i nanela joj lakše telesne povrede, student je Filozofskog fakulteta", rekla je Brnabić na TV Pink.

Brnabić je kazala i da je državni aparat pokazao neverovatnu toleranciju vezano za proteste i blokade i dodala da bi oni koji blokiraju najviše voleli da to nije tako, zato što bi onda mogli da kažu da država napada svoju omladinu i zato je, kaže, sve to osmišljeno na taj način - kroz plenume.

"Plenumi kao plenumi nemaju nikakvu snagu zato što su oni od početka toliko malobrojni da nijedan fakultet ne bi mogli da blokiraju. Dakle, nisu studenti u blokadi krivi za blokadu fakulteta, već dekani i rektor, odnosno rektori, i profesori ili deo profesora. Dakle, nisu studenti u blokadi. Neko je osmislio plenume da bi tako napao državu", rekla je Brnabić za TV Pink.

Poručila je i da je Srbija društvo u kojem ne može da se napada policija i da će svako ko je napadao i vređao, ponižavao policiju, trpeti pravne posledice.

Predsednica Skupštine Srbije je, takođe, sinoć izjavila da rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić stavlja sebe iznad Ustava i zakona, jer, kako kaže, diskriminiše studente i poručila da će, dokle god je u politici, tražiti da on odgovara za takvu diskriminaciju nad studentima.

"Mislim da se Aleksandar Vučić apsolutno ne bavi ličnošću i delom rektora Đokića. Ja se bavim i i intenzivno ću se baviti u budućnosti. Zato što sam ja predsednik Narodne skupštine Republike Srbije. Narodna skupština ima i kontrolnu ulogu, odnosno nadzor nad primenom i implementacijom zakona. Ne mogu, ni lično, ni profesionalno, da se pomirim sa tim da postoje ljudi koji sebe stavljaju iznad zakona i Ustava ove naše prelepe zemlje. To rektor Đokić radi. I to radi već četiri meseca i to neskriveno", rekla je Brnabić za TV Pink.

Prema njenim rečima, Đokić direktno krši Ustav Republike Srbije, član 21, zabranu diskriminacije, dodajući da on na najbrutalniji i najočigledniji način diskriminiše studente i da odvaja studente-blokadere, studente koji su u plenumima, koje poštuje, ceni, sluša, uvažava i sve ostale studente, kojima čak ni na dopise ne odgovara.

Ona je dodala i da je rektor Đokić nakon toga krenuo i dozvolio sebi da diskriminiše medije, pritom, kako kaže, ''sve vreme laže i obmanjuje čitavu javnost Republike Srbije''.

"On se usudio da dođe na Odbor za obrazovanje u Narodnoj skupštini 21. januara i da u Narodnoj skupštini obmane čitavu javnost i kaže: 'Nije situacija toliko dramatična, mi imamo plan nadoknade'. Do dan danas niko nije video plan nadoknade, zato što ne postoji", rekla je Brnabić.

Brnabić je kazala i da je predsednik Vučić bio najbolji na svetu Đokiću kada je trebalo da, kako je rekla, zasedne u fotelju.

Ona se, u istoj emisiji, osvrnula i na imenovanje Marka Brnovića za novog američkog ambasadora u Srbiji, ocenivši da je izuzetno važno to što je lično predsednik SAD Donald Tramp to objavio.

Na pitanje da li to što je osoba srpskog porekla postavljena za ambasadora SAD predstavlja znak dobre volje i šta možemo da očekujemo, Brnabić je za TV Pink rekla da će se to tek videti i da ne želi da licitira, ali je, kaže, neverovatno važno i neuobičajeno da je lično predsednik SAD toliko pažnje poklonio Srbiji, da je sam objavio ko će biti njegov ambasador u Srbiji.

Autor: Dalibor Stankov