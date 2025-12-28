BABIĆ: Najveća dezinformacija blokadera je ta da je nadstrešnicu u Novom Sadu srušila korupcija

Biznismen Branko babić je u večerašnjem Hit tvitu otkrio da su blokaderi poslednjih godinu dana plasirali veliki broj laži, ali da jedna ubedljivo prednjači.

- Najveća dezinformacija je da je nadstrešnicu srušila korupcija. Objava pobede u Kosjeriću, Negotinu isto, ali najveća laž za mene jeste ta za nadstrešnicu - kaže Babić.

- Da, u Kosjeriću su u osam i 10 proglasili pobedu, a biračka mesta zatvorena u 20.00 - smejao se predsednik.

- Da, radovali se, rukice i sve redom - naveo je Babić.

Autor: D.Bošković