AKTUELNO

Politika

BABIĆ: Najveća dezinformacija blokadera je ta da je nadstrešnicu u Novom Sadu srušila korupcija

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biznismen Branko babić je u večerašnjem Hit tvitu otkrio da su blokaderi poslednjih godinu dana plasirali veliki broj laži, ali da jedna ubedljivo prednjači.

- Najveća dezinformacija je da je nadstrešnicu srušila korupcija. Objava pobede u Kosjeriću, Negotinu isto, ali najveća laž za mene jeste ta za nadstrešnicu - kaže Babić.

- Da, u Kosjeriću su u osam i 10 proglasili pobedu, a biračka mesta zatvorena u 20.00 - smejao se predsednik.

- Da, radovali se, rukice i sve redom - naveo je Babić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Hit Tvit

#branko babic

POVEZANE VESTI

Politika

'BILO JE POTREBNO POVEZATI STVARI' BRANKO BABIĆ U HIT TVITU: U godinu sam ušao kao bloakder, izlazim kao ćaci!

Politika

DOBIJAO SAM PRETNJE SMRĆU NAKON MOG PRETHODNOG GOSTOVANJA! Student Jovan Babić: Sve je to zato što su UHVAĆENI U LAŽI

Domaći

BRANKO BABIĆ ČEKA BLIZANCE! Srpski biznismen objavio najlepše vesti: Pesrećni smo!

Politika

HRKALOVIĆ ZA HIT TVIT - Danijela Grujić koja je sina Miloša Vučeviča izvela na proteste, danas je predvodila iste u Novom Sadu

Politika

'JA SAM OVO DOŽIVEO NA SVOJOJ KOŽI' Babić za Hit tvit: U Srbiji je na snazi 'kensl kultura' gde sve što je dobro pokušava da se UNIŠTI! RAZMONTIRAO BL

Domaći

MILICA JE IŠLA NA CARSKI REZ Oglasio se Branko Babić nakon što je dobio blizance, evo zašto neće biti velikog slavlja