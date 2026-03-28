Drama u Zemunu: Žena nepomično leži na sred kolovoza, građani pritrčali u pomoć

U Prvomajskoj ulici u Zemunu večeras se dogodila potresna scena koja je uznemirila prolaznike i vozače, javlja Moj Zemun.

Na snimku koji je objavila stranica Moj Zemun, navodno se vidi ženska osoba koja nepomično leži na samom kolovozu, dok se oko nje okupila grupa građana u pokušaju da pomognu.

Kako se vidi na snimku, saobraćaj u ovom delu Zemuna odvija se otežano, jer automobili u pokretu zaobilaze mesto gde osoba leži i okupljene građane.

Građani koji su se okupili pokušavaju da obezbede mesto i signaliziraju vozačima da uspore kako ne bi došlo do dodatnih incidenata.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta se dogodilo.

Autor: S.M.