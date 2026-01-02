KLINCI OD 8 GODINA BACILI PETARDU PRED TRUDNICU I BEBU Drama u Novom Sadu: Žena i dete se istraumirali, oni se smejali

Potresna ispovest jedne trudnice uznemirila je korisnike Fejsbuk grupe "Novosađanke".

Zbog onoga što se dogodilo svega nekoliko metara ispred nje i njenog dvogodišnjeg sina, u trenutku joj je, kako kaže, "skraćeno pola života".

Naime, kako je navela u objavi, dvojica dečaka su juče, na izlazu iz Ledene šume, ubacila petardu u kantu za smeće, svega dva metra ispred nje i njenog dvogodišnjeg deteta, koje je vozila u kolicima.

- Inače trudna sam i 8. sam mesec. Nisam u trenutku razumela šta su uradili, samo sam čula ogroman prasak koji mi je doslovno pola života skratio - napisala je Novosađanka.

Trudnica se rasplakala

Dodala je i da je samo videla delove smeća koji su izleteli iz kante i dim kada je petarda pukla.

- Hvala Bogu nikome se ništa nije desilo. Ja sam se jako potresla, čak sam se i rasplakala, slošilo mi se, stomak me zaboleo. Dete je vrištalo. Jako smo se obe uplašile. Sreća da nismo bile potpuno same - naglasila je.

Međutim, još veća drama nastupila je kasnije, jer, kako kaže, devojčica se tokom noći često budila, tresla i doslovno vrištala.



- Kada je pitam da li se plaši nečega, odgovara potvrdno i spominje "bum" kroz san - priča trudnica.

Dečaci joj je smejali

Posebno ju je potresla činjenica da su deca, za koju procenjuje da nemaju više od osam godina, bila bez ikakvog nadzora odraslih i da su raspolagala petardama i upaljačem.

- Videla te dečake kako su krenuli da trče pored nas i čula kako se svemu tome smeju - dodala je.

U objavi je navela i opis jednog od dečaka, kao i tačno vreme incidenta, apelujući na roditelje da shvate ozbiljnost ovakvog ponašanja.

- Stanje u kome sam se našla ne mogu dovoljno da objasnim, ali verujem da se moglo i gore završiti. Ako je možda odgovorna mama dečaka u grupi, jedan je bio u braon-krem jakni sa krznom i to se desilo oko 12:20. Molim vas ako već dajete to deci u ruke, objasnite mu kako da koristi da ne dovodi u opasnost ni sebe ni druge - poručila je.

Autor: S.M.