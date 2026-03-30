Detalji stravične nesreće na mostu Smederevo-Kovin: U sudaru automobila i kamiona poginuo muškarac

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Jedan muškarac je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 13 časova na mostu između Smedereva i Kovina.

Kako Tanjug saznaje, stradali muškarac je upravljao putničkim vozilom i prilikom pokušaja obilaženja naleteo na kamion.

Hitna pomoć je izašla na teren i na licu mesta konstatovala smrt.

Pripadnici PU Pančevo vrše uviđaj a na mostu Smederevo-Kovin prisutna je bila i vatrogasno-spasilačka ekipa koja je isekla vozilo kako bi oslobodila stradalog.

Na mesto događaja je stigao nadležni tužilac koji rukovodi vršenjem uviđaja.

Nesreća se dogodila sa kovinske strane mosta, a saobraćaj se preko mosta odvija naizmenično jednom trakom uz gužve sa obe strane.

Autor: Marija Radić

