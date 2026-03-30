NOVOSAĐANIN ŠETAO ULICOM SA DŽEPOVIMA PUNIM KOKAINA: Policija tokom rutinske kontrole pretresla muškarca, odmah usledilo hapšenje

Policija u Novom Sadu uhapsila je muškarca nakon što je kod njega pronađen kokain

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. R. (31) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u Novom Sadu, prilikom rutinske kontrole na ulici, pretresla osumnjičenog koji je kod sebe imao nedozvoljene supstance.

Naime, kod tridesetjednoogodišnjaka je pronađena kesa sa oko 100 grama kokaina.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: D.Bošković