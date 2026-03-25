PANIKA NA VRAČARU, SA MAČETOM ULETEO U KAFIĆ! Gosti odmah pozvali policiju

Beogradska policija uhapsila je pre dva dana muškarca nakon što je naoružan mačetom ušao u jedan ugostiteljski objekat na Vračaru, izazvavši paniku među prisutnima.

Opštu paniku i opasnost izazvao je muškarac koji je pre dva dana sa mačetom uleteo u jedan kafić na Vračaru. Čim su primetili naoružanog muškarca, gosti kafića i prolaznici su alarmirali policiju. Pripadnici MUP-a su odmah izašli na teren i locirali osumnjičenog.

Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije za emisiju "Redakcija" govorio je o ovom slučaju.

- Ovde pre svega treba pohvaliti reakciju građana koja je bila najbolja moguća, zatim i policije koja je vrlo brzo reagovala i na jedan bezbedan način lišila ovog čoveka slobode. On je ugrožavao sigurnost ljudi koji su se nalazili tu u tom trenutku. Eskalacija nasilja je evitentna - objasnio je on.

Kako je dodao, razlog ovog događaja mora gledati i posmatrati šire i da se uzrok isto mora istražiti.

- Postoje različiti aspekti sagledavanja, da li je to uticaj medija, uticaj društvenih mreža, socijalni uslovi i tako dalje... Činjenica jeste da je najbitnije da postoji subjektivni osećaj građana da su oni spokojni, mirni i sigurni ako sednu na neko javno mestu kako bi sa drugaricom ili bratom ili nekom drugom osobom popili kafu. Ne trebaju da očekuju upavo ovakav scenario, da neko sa nožem ili mačetom priđe ili izvrši ubistvo - istakao je.

Na koji način možemo sprečiti ovakve situacije?

Na pitanje kako sprečiti ovakave događaje od ponavljanja, kaže:

- Ovo možemo sprečiti jednom kaznenom politikom koja mora biti stroga, jednim brzim sudskim procesom koji treba da se završi sa jedinim epilogom, da onaj koji je osumnjičen za slično delo bude kažnjen i socijalizovan. Potrebno je da im kažemo da oni moraju biti uzor ostalim građanima i da se ova dela ne smeju dešavati - rekao je Mitić i dodao:

- Naravno postoje lica koja su obolela i koja to rade nesvesno odnosno ne znaju šta tačno rade, ipak i takva lica moraju da se drže pod kontrolom i ne sme da se dozvoli da se na ovaj način ugrožava bilo ko. Spomenuo bih i incident koji se pre par dana desio kod policijske stanice na Savskom Vencu, videli smo bahatog čoveka koji je i pored prisustva policije ugrožavao sigurnost - objašnjava on.

Smatra da ovakvi incidenti stvaraju jednu ružnu sliku ali da ne može da oceni bezbednost ove države sa lošom ocenom jer živimo u dobu u kojem opasnosti vrebaju sa sve strane.

- Apel svima je da ako primete neki obrazac ponašanja koji nije tipičan za tu sredinu odnosno ako primete da može da dođe do ugrožavanja, pre svega trebaju na jedan bezbedan način pozvati policiju, dati što više informacija kako bi i policija mogla bezbedno da reaguje. Nije isto kada ne preti i kada preti opasnost, policajci su isto živi ljudi i oni bi trebali da ostanu bezbedni - kaže on.

Autor: S.M.