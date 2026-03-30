'PUKLO JE KAO BOMBA, OVO JE TREĆA NESREĆA NA ISTOM MESTU' Progovorili svedoci tragedije na pruzi kod Pančevačkog mosta

Juče u popodnevnim časovima, oko 16.30, dogodila se nesreća kod Železničke stanice Pančevački most u Beogradu, kojoj je mladić (25) izgubio život.

Do tragedije je došlo kada se momak popeo na ostatke vagona, iz za sada nepoznatog razloga, te ga je udarila struja od 25.000 volti.

Nesrećni mladić, čiji identitet još uvek nije poznat, na mestu je preminuo od posledica strujnog udara, a jedan od očevidaca za Kurir kaže da su se na istom mestu i ranije događale velike nesreće.

- Ne mogu da verujem da se ponovo dogodila ista stvar. Ne znam uopšte šta je taj momak radio tu, pa svi mi ovde znamo da je to jako opasno mesto, mora da nije odavde - započinje priču naš sagovornik i dodaje:

Dogodilo se prošle godine, pre nekoliko meseci, da je jedna osoba tu stradala. Tako je od male nepažnje i nerazmišljanja dečak poginuo, isto ga je udarila struja. Pruga nije šala, a ovo je naseljeno mesto, sa druge strane je čitavo naselje i svi baš tu prelaze preko šina, što je jako opasno, iako nije u funkciji. Od pre nekoliko meseci tuda ne prolaze vozovi, samo stoji taj vagon nasred puta.

Kako kaže sagovornik, to je prometno mesto, u blizini je okretnica autobusa, ima prodavnica, kafana, a tačno preko puta su dva kluba gde se svako veče prave žurke.

- Dolazi omladina, bude krcato uveče. Ne daj bože da neko pijan ode 20 metara niže, može ga snaći isto. Ne znam kako bi taj problem mogao da se reši, jedino da se obeleži nekako ili ogradi - rekao nam je jedan od radnika obližnje prodavnice.

Vlasnik jednog lokala u blizini mesta nesreće kaže da je bio prisutan kada je momak u nedelju popodne tragično nastradao, te je za Kurir opisao do detalja šta se dogodilo.

- Ovde je nedeljem poprilično pusto, nema nigde nikoga, pogotovo posle 15 časova, tada se zatvara i ono malo lokala koji rade vikendom. Ja sam ostao kako bih sredio robu. U jednom momentu, oko 16.30, čuo sam neki prasak, puklo je kao bomba. Prvih nekoliko minuta nisam smeo da izađem iz radnje, uplašio sam se, nisam znao šta se desilo. Onda su projurili vatrogasni kamioni i Hitna pomoć. Kada sam izašao, video sam da se nešto dešava kod starog vagona - kaže uzrujani čovel i dodaje:

Pre oko godinu dana dogodio se sudar teretnog voza sa putničkim i radnici "Železnice" su vagone prebacili na tu prugu koja se ne koristi već nekoliko godina. Prvo se dogodilo da je jedan čovek poginuo tu, pa je onda neko, par meseci kasnije, zapalio te vagone, izbio je ogroman požar. Tada je "Železnica Srbije" krenula da ih seče i sklanja odatle, međutim ostao je taj jedan vagon. Juče se ponovo desila nesreća, treća po redu. Nisam smeo da prilazim blizu, ali su mi ljudi rekli da je nekog dečka koji se popeo na vagon udarila struja. Ne znam šta je radio tu, na ostacima jedinog preostalog vagona, koji je izgoreo skoro ceo.

Naš sagovornik kaže da je policija obavila uviđaj, posle čega se sve vratilo u normalu.

Radnica železničke stanice, takođe je prepričala nemili događaj koji se dogodio na svega nekoliko desetina metara od kancelarije u kojoj radi.

- Moj kolega je juče radio, on mi je sve ispračao. U principu, mi smo zatvoreni u kancelariji koja nema pregled ni na stanicu ispred, a kamo li na prugu koja je iza nas, vrlo je bilo nezgodno kontrolisati taj deo i dok je Dunavski kolosek radio - priča radnica i nastavlja:

- Kolega je u jednom trenutku čuo snažan prasak, ali kako se ta pruga ne koristi, nemamo kompjuterski uvid u dešavanja na njoj. Odmah je proverio da li su svi peroni, strujna kola i vozovi u blizini u redu. Kada je video da je sve kako treba, pala mu je na pamet ta pruga, zbog slučaja koji se desio pre nekoliko meseci. U 16.42 je ugasio napon, koji je inače 25.000 volti. Mi imamo čitavu proceduru prebacivanja struje i gašenja napona u hitnim slučajevima. Naravno, ne smemo da ugasimo taj napon za stalno, iako kolosek nije u funkciji, dakle ta struja prosto mora biti tu sve dok se zvanično ne zatvori stanica.

Autor: S.M.