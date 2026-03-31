Policija zaplenila 18 kilograma kokaina u Novom Sadu: Jedna osoba uhapšena

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, zaplenili su 18 kilograma kokaina i uhapsili Đ. S. (46) iz Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Inspektori novosadske kriminalističke policije su, u Šimanovcima, pretresom kamiona kojim je upravljao osumnjičeni pronašli kokain i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika, navodi se u saopštenju Policijske uprave Novi Sad.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Sremskoj Mitrovici.

SAZNAJEMO: Pripadnici UKP po nalogu VJT u Beogradu ušli u zgradu Rektorata

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Hronika

HAPŠENJE U NOVOM SADU: Policija zaplenila 52 kilograma marihuane!

Hronika

Dačić: Zaplenjeno dva kilograma kokaina, uhapšen osumnjičeni

Hronika

Hapšenje u Novom Sadu: Policija upala u stan i pronašla narkotike i digitalnu vagu

Hronika

HAPŠENJE U BEOGRADU! Policija pronašla 35 kilograma marihuane, osumnjičeni završio iza rešetaka

Hronika

HAPŠENJE U VRČINU! Policija zaustavila automobil i pronašla 5 kilograma HEROINA i gomilu PARA!

Hronika

DETALJI HAPŠENJA NARKO BANDE: Pored 15 kilograma kokaina, pronađena veća količina novca, ali i municije