Policija zaplenila 18 kilograma kokaina u Novom Sadu: Jedna osoba uhapšena

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, zaplenili su 18 kilograma kokaina i uhapsili Đ. S. (46) iz Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Inspektori novosadske kriminalističke policije su, u Šimanovcima, pretresom kamiona kojim je upravljao osumnjičeni pronašli kokain i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika, navodi se u saopštenju Policijske uprave Novi Sad.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Sremskoj Mitrovici.

Autor: Marija Radić