NOA MILIVOJEV UBIJENA IZ POŽUDE, VUKAO TELO PO STANU! Očekuje se iznošenje odbrane

Suđenje Ognjenu Dabetiću za ubistvo Noe Milivojev nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu nakon šest meseci odlaganja, iznošenjem nalaza i mišljenja veštaka i njihovim odgovaranjem na pitanja.

Kako je prethodni put Dabetićev branilac naveo da će okrivljeni Ognjen Dabetić da iznese odbranu, ali i usled činjenice da je promenjen član sudskog veća, te da je suđenje formalno počelo iz početka, predsedavajuća sudija upitala je okrivljenog da li želi da iznese odbranu.

- Pod jakim sam lekovima i nisam u stanju. Ne želim i nisam u stanju. Izneću odbranu naredni put - rekao je Ognjen Dabetić.

Veštak sudske medicine dr Vladimir Živković na današnjem suđenju je obrazložio nalaz i mišljenje veštaka.

- Telo je bilo potpuno skeletizovano. Nedostajali su grudni organi, kao i organi trbušne duplje i vrata. Nije bilo sadržaja potiljačne duplje. Razdvojen je i presečen skeletni sistem kao i delovi kože. Donja vilica je bila razdvojena i spojena žicom - rekao je veštak odgovarajući na pitanja odbrane.

On je više puta ponovio da ostaje pri nalazu i mišljenu koje je dao, a u kom je navedeno da je raskomadavanje tela bilo ofanzivno.

- To je učinjeno kao posledica ubilačke motivacije, seksualne frustracije, oslobađanja seksualne napetosti i požude. U veštačenju je navedena sva literatura koja je korišćena pri izradi izveštaja - rekao je veštak.

Dabetićeva odbrana i danas je pokušavala da dokaže da Ognjen Dabetić nije raskomadao telo Noe Milivojev iz seksualnih pobuda, već kako bi prikrio zločin, a kojim tvrdnjama se tužilaštvo izričito protivi.

Veštak trasolog Dejan Belić danas je pred sudom rekao da je Noa Milivojev povređena, a možda i ubijena, na galeriji Dabetićevog stana, a da je on potom njeno telo vukao niz stepenice, a da o tome govore tragovi krvi pronađeni na mestu zločina.

- Uočeno je do deset kapljica na galeriji, kao i razvučeni tragovi po stepeništu i zidu - rekao je veštak.

Dabetićava odbrana zatražila je da se veštaci, na osnovu snimaka Noe Milivojev izjasne u kakvom je psihičkom stanju bila, a tužilac je pitao kako odbrana misli da se veštači osoba koja je pokojna.



Suđenje će biti nastavljeno 17. aprila, kada bi Ognjen Dabetić trebalo da iznese odbranu, a nastaciće se i za uvidom u dokaze i pregledom foto dokumentacije.

Dugo čekan iskaz cimerke

Poslednje održano suđenje bilo je krajem septembra kada je, nakon brojnih izostanaka, svedočila cimerka Noe Milivojev, Ana Marija Pavlović.

Ona u sud nije dolazila pet puta, a istakla je da nije dobila poziv za suđenje jer je stizao na adresu na kojoj ne živi, dok tada nije razvovarala s majkom. Ona je došla na prvo suđenje na koje je došla bilo odloženo zbog obustave rada advokata.

Kada je Ana Marija Pavlović kao svedok pozvana za sudsku govornicu, ona je ustuknula jer je na klupi u prvom redu, odmah iza govornice, sedeo okrivljeni Ognjen Dabetić, te je sudija Dabetića premestila u drugi red.

Ana Marija Pavlović ostala je pri iskazu koji je dala u tužilaštvu u avgustu 2023. godine.

- Nije htela mnogo da priča o Ognjenu, ali kad je pričala, nije govorila ništa loše. Ne znam da li je prema njemu bila agresivna, nije mi pričala, ali prema meni povremeno jeste jer je uzimala belo, a za to je on kriv, on joj je davao. Takođe je uzimala hormone na svoju ruku, to nije trebalo da radi, i mislim da nije trebalo da meša ta dva. Nakon nestanka sam je tražila po psihijatrijskim ustanovama jer je bila depresivna zbog mešanja hormona i supstanci. Zbog toga je imala i agresivne epizode - rekla je Ana Marija Pavlović odgovarajući na pitanja Dabetićevog branioca Aleksandra Stošića.

Ona je ispričala da joj je Noa Milivojev imala zabranu prilaska Dabetiću i da su "komšije iz njegove zgrade rekle da je pravila haos" i dodala da je Noa Milivojev "pravila haos verovatno zbog ljubomore i psihičkih problema".

- Imala je napade u stanu, bacala vodu, nervirala se oko sitnica oko kojih se ljudi ne nerviraju. Bila je dva puta silovana, ali to nije prijavila jer se plašila tih muškaraca. Nikog nije htela da upozna sa Ognjenom jer je bila ljubomorna. Kod Kengura je otišla jer joj se svideo, iako sam joj ja govorila da ne ide. Tada je bila sa Ognjenom - dodala je.

Ana Marija Pavlović je ispričala i šta se dogodilo kada je poslednji put videla Nou.

- Spremala sam se za klub, a ona je plakala. Rekla sam joj da neću ići ako i ona ostane kod kuće. Ona je rekla da mora da ide, poljubila me je i otišla. To je bio prvi put da me je poljubila, nisam mogla ni da zamislim da će tako nešto da se desi. Nije mi rekla zašto ide. Ja sam otišla u klub, a kada sam se vratila zvala sam je, ali se nije javljala. Zvala sam i Ognjena, ni on se nije javljao. Više puta sam zvala policiju da prijavim nestanak, ali su rekli da to mora član porodice, pa sam zvala Noinu majku - ispričala je.

Istakla je da Ognjen Dabetić nikada nije dolazio u stan u kom su Noa Milivojev i ona živele.

"Želim mu da trune u zatvoru"

Nakon završetka njenog svedočenja i današnjeg glavnog pretresa, Ana Marija Pavlović rekla je za Telegraf.rs da je poslednje večeri kada je videla cimerku, Noa Milivojev bila u suzama, te ju je nagovarala da ne ide, ali je Noa ipak izašla iz stana.

- Pošto je otišla, ja sam otišla u klub, a kad sam se vratila zvala sam je više puta i nije se javljala, a ujutru sam policiju prijavila njen nestanak. Dobila sam broj njenog dečka, ali ni on mi se nije javljao, te sam na kraju pozvala njenu mamu, koja je prijavila nestanak i dogodilo se ovo što se dogodilo - rekla je Ana Marija Pavlović.

Kako je ispričala, ona "nije upoznala Dabetića, niti je tražila da ga upozna".

- Sada sam ga videla prvi put i ne daj Bože, nikad Više. Ja ne mogu ljudima da dokažem da ona meni nije bila najbolja drugarica, ona je meni bila cimerka. Na Instagramu je objavila da nema gde i ja sam je pozvala kod sebe zato što sam i ja trans kao i ona i mislila sam da će tako možda da bude bolje. Dok je Noa Milivojev živela sa mnom, bilo je sve u redu. Živele smo zajedno možda 15 dana, ne mesecima, ne godinama, već 15 do 20 dana i onda se dogodilo ubistvo - dodala je Ana Marija Pavlović.

Ona je ponovila da je Noa Milivojev koristila kokain i da je uzimala hormone na svoju ruku, te da je bila depresivna i umela je da bude agresivna, da priđe i da se dere na nju, a ona je morala da smiruje situaciju.

- Lakše mi je što sam izvršila svoju obavezu prema sudu, jeste teško i smatram da je svakome teško da se njegovom prijatelju ovako nešto dogodi, ali što se tiče njega, ali želim da Ognjen Dabetić truli u zatvoru kao što Noa Mičivojev truli u grobu. Njemu će i dalje biti bolje. Volela bih da i on prođe kao ona - zaključila je Ana Marija Pavlović.

