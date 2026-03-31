Haos u Čačku: Jedna osoba povređena u KRVAVOJ TUČI, sa ubodnom ranom i povredom glave hitno prebačen na intenzivnu

Na urgentno prijemno odeljenje čačanske bolnice sinoć je primljen muškarac koji je povrede zadobio u tuči.



"Pacijent je dovezen u stabilnom stanju, sa ubodnom ranom u predelu lopatice, kao i povredom glave. Nakon obavljene dijagnostike, zadržan je na daljem lečenju u jedinici intenzivne nege" potvrdila je za RINU, PR Opšte bolnice u Čačku dr Marija Stranjanac.

Nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.

Do sada se nadležna PU Čačak nije oglašavala povodom ovog slučaja.

