OPŠTI HAOS KOD SAJMA! Lančani sudar pet vozila, na 500 metara DRUGA SAOBRAĆAJKA: Sve stoji, ima POVREĐENIH!

Potpuni saobraćajni kolaps zadesio je danas Beograd u blizini Beogradskog sajma, gde su se u kratkom vremenskom razmaku dogodile čak dve saobraćajne nezgode! Prema prvim informacijama, u lančanom sudaru je učestvovalo najmanje pet vozila, a ima i povređenih lica.

Prizor na licu mesta je dramatičan – više oštećenih automobila blokiralo je kolovoz, a materijalna šteta je ogromna. Ekipe Hitne pomoći su munjevito izašle na teren i trenutno ukazuju pomoć povređenim učesnicima udesu.

Dve nezgode u 500 metara!

Situacija je dodatno eskalirala jer se svega 500 metara dalje od lančanog sudara dogodila još jedna saobraćajna nezgoda. Ovaj "dupli karambol" izazvao je totalno zagušenje, pa se u ovom delu grada formiraju nepregledne kolone vozila.

Saobraćaj u prekidu: Vozila se kreću puževim korakom.

Policija na terenu: Pripadnici MUP-a vrše uviđaj i pokušavaju da regulišu protok vozila.

Hitna pomoć: Više ekipa zbrinjava povređene.

Uzroci obe nezgode biće poznati nakon završenog uviđaja, a vozačima se savetuje da, ukoliko mogu, potpuno izbegavaju ovaj pravac dok se vozila ne uklone sa puta.

Autor: D.S.

#Hitna pomoć

#beograd uživo

#lančani sudar

#saobraćajna nezgoda

#saobraćajni kolaps

#udes sajam

#uudes kod sajma

#vesti beograd

POVEZANE VESTI

Hronika

LANČANI SUDAR NA OBRENOVAČKOM PUTU: Pet vozila učestvovalo u nesreći - Ima povređenih

Hronika

STRAVIČAN LANČANI SUDAR NA 'MILOŠU VELIKOM' Više vozila se zakucalo u šleper sa raznih strana, automobili zgužvani kao konzerve, ima povređenih! (VIDE

Hronika

KAMION SE PREVRNUO, VIŠE OSOBA POVREĐENO Težak lančani sudar kod Petlje Niš istok: Vatrogasci seku vozilo, saobraćaj blokiran (VIDEO)

Hronika

LANČANI SUDAR KOD SUBOTICE: Ima povređenih (VIDEO)

Hronika

LANČANI SUDAR KOD SAVA CENTRA: U udesu učestvovala 3 vozila, ima povređenih

Hronika

TEŽAK LANČANI UDES KOD KAĆA Jezive posledice, pet vozila ZGUŽVANO, srča i delovi svuda po putu, IMA POVREĐENIH (VIDEO)