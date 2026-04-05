UMALO KRVOPROLIĆE! Haos u gradskom autobusu u Beogradu - POTEZAN NOŽ, KORIŠĆEN I BIBER-SPREJ, A ONDA NAPADNUTA I POLICIJA!

Večeras je u autobusu na liniji 95 u Beogradu došlo do opšteg haosa koji je počeo sukobom više putnika.

Drama se dogodila na stajalištu kod Brankovog mosta. Dok su putnici izlazili iz vozila, jedan od učesnika tuče, koji je bio u pratnji još dve osobe, izvadio je nož i biber-sprej. On je fizički sprečavao jednu osobu da napusti autobus, nakon čega ju je isprskao sprejom.

Nasilnik je potom pokušao da pobegne, ali je naleteo na policijsku patrolu koju su svedoci u međuvremenu pozvali.

Prilikom hapšenja, on je nasrnuo i na policiju, ali su pripadnici MUP-a uspeli brzo da ga savladaju i obore na zemlju.

Uviđaj je u toku.

Autor: D.S.