UMALO KRVOPROLIĆE! Haos u gradskom autobusu u Beogradu - POTEZAN NOŽ, KORIŠĆEN I BIBER-SPREJ, A ONDA NAPADNUTA I POLICIJA!

Izvor: Pink.rs/Republika, Foto: RINA ||

Večeras je u autobusu na liniji 95 u Beogradu došlo do opšteg haosa koji je počeo sukobom više putnika.

Drama se dogodila na stajalištu kod Brankovog mosta. Dok su putnici izlazili iz vozila, jedan od učesnika tuče, koji je bio u pratnji još dve osobe, izvadio je nož i biber-sprej. On je fizički sprečavao jednu osobu da napusti autobus, nakon čega ju je isprskao sprejom.

Nasilnik je potom pokušao da pobegne, ali je naleteo na policijsku patrolu koju su svedoci u međuvremenu pozvali.

Prilikom hapšenja, on je nasrnuo i na policiju, ali su pripadnici MUP-a uspeli brzo da ga savladaju i obore na zemlju.

Uviđaj je u toku.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Hronika

ČOVEKU PAO PROZOR NA GLAVU U GRADSKOM AUTOBUSU: Zadobio povrede, pozvana i Hitna pomoć

Hronika

POTUKLI SE U AUTOBUSU 604 ZA SURČIN: Tinejdžer (19) nasrnuo na mladića posle svađe, naneo mu teške povrede

Hronika

Tragedija na Dorćolu: Ženi pozlilo u punom autobusu - nije joj bilo spasa

Beograd

MANIJAK U AUTOBUSU SPOPADAO I DODIRIVAO DEVOJKE! Jedna mu odbrusila, a njegova odbrana je SRAMNA

Hronika

MASOVNA TUČA U BEOGRADU! Totalni haos na proslavi punoletstva: Više osoba povređeno, među njima i trudnica

Beograd

HAOS U AUTOBUSU NA LINIJI 31: Beograđanka urlala na kontrolore, nije imala kartu, pa pokušala da pobegne