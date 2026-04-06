Ovako je priveden muškarac koji je tokom potere pucao na policiju u Novom Sadu: Vozilo marice stiglo u stanicu

Novosadska policija privela je muškarca koji je tokom potere pucao na policiju u Novom Sadu.

Kako se vidi na snimku, vozilo marice je u pratnji dva policijska automobila, stiglo u stanicu.

Podsećanja radi, begunac je uhapšen kod Mošorina.

Prema pisanju medija, specijalci su pod punom opremom opkolili teren.

Begunac je, navodno, u jednom trenutku držao pištolj na slepooočnici i pretio da će izvršiti samoubistvo, a takođe je, u jednom momentu, istrčao iz vozila.

Sve je počelo kada je osumnjičeni, preteći vatrenim oružjem jednom vozaču, oduzeo automobil i dao se u beg. Begunac se kretao iz pravca grada ka Šajkašu.

Kako saznaje Telegraf, reč je o licu koje je od ranije dobro poznato organima reda. Prema našim informacijama, napadač je bio pod operativnom obradom i policija ga je pratila pre nego što je došlo do incidenta.

