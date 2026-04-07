PRVO SE SVAĐALI, A ONDA POČEO DA GA UDARA MOTKOM?! Leskovčanin uhapšen zbog brutalnog nasilja, žrtva pala na zemlju a on nastavio da bije

Izvor: Pink.rs/Kurir

Napad se dogodio ispred kuće žrtve, a nanošenju povreda je prethodila rasprava.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, P.S. (24) iz Međe kod Leskovca je određeno zadržavanje do 48 sati zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo - teška telesna povreda.

Kako se nezvanično saznaje, P.S. je, kako se sumnja, juče oko 20.30 sati, naneo muškarcu teške telesne povrede.

- Napad se dogodio ispred kuće žrtve. Nanošenju povreda je prethodila rasprava. Sumnja se da je P.S. žrtvu najpre udario drvenom motkom po glavi, a kada je muškarac pao, on je nastavio da ga nogama i rukama udara po glavi i telu. Naneo mu je teške telesne povrede po život - kaže izvor.

Autor: Jovana Nerić

