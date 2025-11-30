MINISTARKA MESAROVIĆ OSUDILA NASILJE U ĆACILENDU! Pozvala da se hitno prestane sa terorom: Blokaderi žele zemlju u kojom samo oni imaju sva prava

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović najoštrije je osudila napad koji se u ranim jutarnjim satima dogodio ispred Doma Narodne skupštine.

-Najoštrije osuđujem napad koji se u ranim jutarnjim satima dogodio ispred Doma Narodne skupštine. Stalno pozivamo da se prestane sa targetiranjem ljudi i fabrikovanjem laži, sa jednom prljavom kampanjom koju konstantno vode pripadnici opozicije i tajkunski mediji protiv predsednika Aleksandra Vučića, Miloša Vučevića, Srpske napredne stranke i protiv većinske Srbije koja se bori za život u stabilnoj i mirnoj državi, ali oni očigledno nemaju nameru da prestanu jer im je nasilje jedina politika. I zbog frustracija opozicije u društvu se stvara atmosfera kako je prihvatljivo fizički napasti nekoga iz Srpske napredne stranke, kako smo mi valjda građani drugog reda koji nemaju nikakva prava, kao i svi građani koji samo žele mir i stabilnost- napisala je ministarka na svom Instagram nalogu.

Ona je navela da je njihov narativ da je predsednik Vučić kriv za sve, da ga treba uništiti i ubiti, da je Srpska napredna stranka kriminalna organizacija.

-Takvi narativi za posledicu imaju svakodnevno nasilje kojem su izloženi brojni građani i naše stranačke kolege koji ne žele da Srbija bude blokirana i uništena. Blokaderi žele zemlju u kojom samo oni imaju sva prava. Prethodne nedelje opozicione stranke u parlamentu pričaju o nekim ,,pretnjama” i ,,kriminalnim radnjama” i kako neko nekog nije osudio, a gde su danas? Gde je njihova osuda brutalnog napada hladnim oružjem na našeg sugrađanina koji se na operacionom stolu bori za život?- upitala je.

Mesarović je pozvala da se hitno prestane sa nasiljem i terorom prema ljudima koji drugačije misle.

-Pobediće mirna i stabilna Srbija vođena našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem- zaključila je.

Autor: Iva Besarabić