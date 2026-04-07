OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Traži se PRITVOR za mladića koji je brutalno pretukao čoveka kod Leskovca!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su P. S. (24) iz okoline ovog grada, zbog sumnje da je počinio krivično delo teška telesna povreda.

Brutalni incident dogodio se 5. aprila 2026. godine u večernjim časovima.

Prema zvaničnim informacijama, nakon kraće verbalne rasprave, dvadesetčetvorogodišnji mladić je nasrnuo na četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca. Osumnjičeni mu je zadao više udaraca, nanevši mu teške telesne povrede koje su zahtevale hitnu medicinsku intervenciju.

Saslušanje i predlog za pritvor

Nakon policijskog zadržavanja do 48 sati, P. S. je danas priveden u Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu.

"Osumnjičeni je u prisustvu svog branioca izneo odbranu pred javnim tužiocem. Nakon saslušanja, tužilaštvo je podnelo predlog za određivanje pritvora", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Razlozi za zadržavanje

Mera pritvora predložena je iz ključnog razloga: da osumnjičeni boravkom na slobodi ne bi uticao na svedoke koji još uvek nisu saslušani u ovom postupku.

Javni tužilac nastavlja sa preduzimanjem svih neophodnih dokaznih radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nasilnog događaja i donela konačna odluka o daljem procesuiranju osumnjičenog.

