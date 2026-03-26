KRVAVI PIR KOD ZAJEČARA: Maloletnici brutalno pretukli taksistu (65)

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su D. J. (18) iz okoline ovog grada i sedamnaestogodišnjaka iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su 24. marta, u okolini Zaječara, nakon kraće rasprave, zadali više udaraca šezdesetpetogodišnjem vozaču taksija koji ih je vozio. Vozač taksija je sa teškim telesnim povredama prevezen u Zdravstveni centar u Zaječaru, a potom i u Klinički centar u Nišu.

D. J. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Zaječaru. Sedamnaestogodišnjak je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, a nakon toga i sudiji za maloletnike.

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠENA TROJICA NASILNIKA IZ NEGOTINA: Pretukli muškarca (48) nasred ulice

Hronika

Krvavi obračun u Boljevcu: Nakon rasprave nastao haos, muškarac brutalno pretučen

Hronika

Tuča u kafani u Zaječaru: Jedan muškarac TEŠKO POVREĐEN, drugi uhapšen

Hronika

Oglasio se MUP zbog ubistva u Novom Pazaru! Ovo je bio okidač za krvav pir

Hronika

Uhapšen starac (94) zbog nanošenja teških povreda vršnjaku: Dedu (96) izudarao u glavu letvom u Leskovcu

Hronika

Uhapšen maloletni napadač iz Leskovca! Na Vaskrs krvnički pretukao mladića