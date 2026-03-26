KRVAVI PIR KOD ZAJEČARA: Maloletnici brutalno pretukli taksistu (65)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su D. J. (18) iz okoline ovog grada i sedamnaestogodišnjaka iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su 24. marta, u okolini Zaječara, nakon kraće rasprave, zadali više udaraca šezdesetpetogodišnjem vozaču taksija koji ih je vozio. Vozač taksija je sa teškim telesnim povredama prevezen u Zdravstveni centar u Zaječaru, a potom i u Klinički centar u Nišu.

D. J. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Zaječaru. Sedamnaestogodišnjak je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, a nakon toga i sudiji za maloletnike.

Autor: S.M.