UHAPŠENA TROJICA NASILNIKA IZ NEGOTINA: Pretukli muškarca (48) nasred ulice

Foto: Pink.rs/D. Bošković

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu uhapsili su B. A. (30) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, kao i M. R. (49) i J. T. (45), takođe iz Negotina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Bor, sumnja se da su oni 8. marta na ulici, nakon kraće rasprave, napali muškarca (48) i više puta ga udarili, kao i da mu je B. A. mu je u tuči naneo tešku telesnu povredu.

Četrdesetosmogodišnji muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Klinički centar u Nišu.

Osumnjičenima je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Negotinu, određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivične prijave za krivično delo učestvovanje u tuči i teška telesna povreda, biti privedeni tužiocu.

Autor: Iva Besarabić

