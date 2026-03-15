Krvavi obračun u Boljevcu: Nakon rasprave nastao haos, muškarac brutalno pretučen

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boljevcu, po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Zaјečaru, uhapsili su M. Đ. (2005) iz Boljevca i M. T. (2003) iz okoline ovog mesta, zbog postoјanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda.

Sumnja se da su oni 14. marta, oko 2 sata posle ponoći, nakon kraće rasprave ispred јednog ugostiteljskog obјekta u Boljevcu, zadali više udaraca dvadesetšestogodišnjem meštaninu.

Povređeni muškarac јe sa teškim telesnim povredama zbrinut u Zdravstvenom centru u Zaјečaru.

Osumnjičenima јe određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni tužilaštvu.

Autor: Marija Radić