TUČA U AUTOBUSU NA ŽARKOVU: Muškarac leži bez svesti, policija na licu mesta

Izvor: Telegraf

Incident u autobusu na liniji 37 na Žarkovu: dva muškarca se potukla, a jedan je prevezen u Urgentni centar bez svesti.

Dva muškarca potukla su se na Žarkovu, a jedan od njih ostao je bez svesti.

Prema prvim saznanjima, do svađe, a potom i fizičkog obračuna muškaraca došlo je u autobusu koji saobraća na liniji 37, na stajalištu kod Osnovne škole "Ljuba Nenadović".

Incident je prijavljen policiji koja je odmah izašla na lice mesta, a prijavljeno je i da jedan od muškaraca leži bez svesti.

Na lice mesta izašla je i Hitna pomoć i povređeni muškarac prevezen je na dalje lečenje u Urgentni centar.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Beograd

Muškarac udario ženu pesnicom u autobusu, pa pobegao: Na licu mesta policija

Hronika

Tragedija na Dorćolu: Ženi pozlilo u punom autobusu - nije joj bilo spasa

Hronika

UMALO KRVOPROLIĆE! Haos u gradskom autobusu u Beogradu - POTEZAN NOŽ, KORIŠĆEN I BIBER-SPREJ, A ONDA NAPADNUTA I POLICIJA!

Hronika

Krvava noć u Beogradu: Muškarac pretučen na Kalemegdanu, pucnjava na Ledinama

Hronika

AUTO POKOSIO DETE NA NOVOM BEOGRADU: Dečak (13) povredio glavu, bez svesti prevezen u bolnicu

Domaći

Lečić pre saobraćajke već imao krize svesti? Juče je izgubio svest za volanom i udario u bankinu, ovo su detalji