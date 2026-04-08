KRIMI-PORODICA! Šok detalji ubistva u Obrenovcu: Žrtva bila HAPŠENA PRE NEKOLIKO MESECI, otac i sin u zatvoru, deda pod istragom...

M. M. (51) koju je juče usred dana na ulici u centru Obrenovca mačetom ubio unuk (17) njenog emotivnog partnera, bila je hapšenja prošle godine zbog oubiljnog krivičnog dela.

Prema pisanju medija, M. M. su u oktrobru 2025. godine priveli pipadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu i Poreskom upravom, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

- Policijski službenici su cigarete pronašli pretresom dva poslovna objekta u okviru trgovinske radnje koje osumnjičena koristi i tom prilikom oduzeli 239 paklica cigareta bez akciznih markica i sa akciznim markicama drugih država, kao i 8,8 kilograma rezanog duvana - saopštio je tada MUP.

Osumnjičenoj je posle hapšenja bilo određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

- U međuvremenu je M. M. osuđena- objašnjava izvor i dodaje da je dobila kaznu od godinu dana kućnog zatvora sa nanogicom.

Obrenovčani su ispričali da dugo i dobro poznaju ubijenu Mirelu i njenog partnera M. P. (77), koji je u krvavom piru svog unuka zadobio povrede pokušavajući da odbrani Mirelu.

- Oni su imućna porodica, drže prodavnice, tezgu na pijaci, autiće za decu na žetone... Znamo da je M. M. pre nekoliko meseci bila hapšena zbog nekih ilegalnih cigareta, mada smo je u poslednje vreme slabije viđali ovde - ispričali su Obrenovčani.

Podsetimo, krvavi zločin dogodio se juče oko podneva naoičigled brojnih prolaznika. Osumnjičeni maloletnik je motorom došao do prodavnice u vlasništvu porodice, a u kojoj su bili M. M. i M. P.

- Mladić ih je napao, počeli su da se svađaju, da se jure. On je potom izvukao nož i počeo da ubada dedinu partnerku. Deda je skočio da je odbrani, ali nije uspeo, i on je povređen. Hitna je odvezla povređene, ali je žena preminula u domu zdravlja. Mladić je uhapšen nasred ulice, zaista su scene bile jezive - podseća naš izvor.

Inače, i otac uhapšenog maloletnika je trenutno u zatvoru i to zbog pucnjave koja se u decembru dogodila na parkingu u Obrenovcu.

Takođe, pod istragom je i M. P., deda uhapšenog mladića zbog sumnje da je nakon jučerašnjeg zločina pretio advokatici ubijene M. P.

Autor: S.M.