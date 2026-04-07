NOVI DETALJI ZLOČINA U OBRENOVCU: Istraga pokazala neverovatnu upornost maloletnog ubice, kada je shvatio da nema policije...

Istraga ubistva M. M. (51) u centru Obrenovca otkrila je jezivu upornost maloletnog napadača (16).

Kako mediji prenose, novi detalji ukazuju da je rinejdžer, uprkos dedinim pokušajima da spase partnerku, odlučio da završi svoj krvavi pir.

Prema najnovijim informacijama sa terena, maloletnik je M. M. napao mučki - zario joj je nož s leđa dok ona nije slutila šta se sprema. Njen nevenčani suprug, a deda napadača M. P. (77), očajnički je pokušao da je odbrani.

Uplašen varkom, maloletnik je seo na skuter i počeo da beži. Međutim, kada je shvatio da ga je deda slagao i da policije nema, pokazao je nezapamćenu svirepost. Okrenuo je motor, vratio se ispred lokala i ponovo nožem zadao smrtonosne ubode nesrećnoj ženi koja je već ležala ranjena!

Dok je M. M. (51) gubila poslednju bitku u bolnici, osumnjičeni tinejdžer je pokazao potpunu odsustvo empatije. Podsetimo, on je pre zločina guglao kazne za maloletnike, a inspektore je nakon hapšenja hladnokrvno pitao kada će moći da ide kući.

Iako je pokušao da pobegne, pripadnici PS Obrenovac su ga locirali i savladali u rekordnom roku

Motiv ovog zločina je, najverovatnije, višegodišnja netreljivost unutar porodice.

Autor: S.M.