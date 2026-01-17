AKTUELNO

NOVI DETALJI KRVAVE SAČEKUŠE: Ubica znao Bakićevu najslabiju tačku – likvidiran dok je koristio 'sat slobode' sa nanogicom!

Istraga brutalnog ubistva Bakića koja se dogodila u blizini njegove kuće otkrila je nove detalje zločina.

Ubica je ispalio veći broj metaka iz vatrenog oružja, a na licu mesta su pronađene čaure koje su izuzete radi veštačenja.

Likvidiran na stazi kroz šumu

Bakić je pogođen sa više projektila u grudi, stomak i nogu, a pretpostavlja se da je na kraju "overen" u glavu. Ubistvo se dogodilo dok je žrtva bila pod elektronskim nadzorom, odnosno dok je nosila nanogicu, koristeći dozvoljenu jednočasovnu šetnju van kuće.

Ubica je dobro poznavao rutinu žrtve, koja je slobodno vreme koristila za džoging na stazi koja vodi kroz šumu. Nakon ispaljenih hitaca, napadač je pobegao, a pretpostavlja se da je imao saučesnika koji ga je čekao u automobilu.

Prijatelji pronašli telo

Krvavo telo nađeno je na oko 1.000 metara od kuće, a pronašli su ga prijatelji ubijenog koji su odmah pozvali policiju. Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a tokom istrage su izuzeti određeni tragovi koji bi trebalo da doprinesu identifikaciji i hapšenju počinioca.

Pregledaju se snimci kamera

Policija je preuzela snimke sa nadzornih kamera koje su postavljene na zidu oko Bakićeve kuće. Trenutno se istražuje motiv ubistva, a sumnja se da je u pitanju obračun zbog neraščišćenih poslova u kriminalnom miljeu.

