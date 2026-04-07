MALOLETNI UNUK UBIO BAKU! Užas u Obrenovcu: Sumnja se da je pored nje izbo i njenog supruga, policija ga ODMAH uhapsila

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug, Pixabay.com ||

Stravična tragedija u centru Obrenovca dobila je najcrnji epilog.

Nesrećna žena M.M. (51), koju je danas nožem napao maloletni unuk (16) njenog partnera,umrla je u bolnici od zadobijenih povreda, saznaje "Telegraf.rs".

U ovom krvavom piru povređen je i njen nevenčani suprug, koji je uzalud pokušao da je zaštiti od sopstvenog unuka!

KRVAVA DRAMA ISPRED LOKALA

Drama se odigrala ispred porodičnog lokala, kada je maloletnik iznenada potegao nož. Deda napadača je herojski skočio ispred žene, pokušavajući da obuzda unuka, ali je mladić u rastrojstvu uspeo da povredi oboje. Iako su lekari uložili nadljudske napore, žena je izdahnula ubrzo po prijemu u bolnicu.

POLICIJSKA OPSADA I HAPŠENJE NA BETONU

Brzom i efikasnom akcijom policije u Obrenovcu, maloletni ubica je savladan u sekundi. Fotografije i snimci uviđaja prikazuju dramatične scene: policajci drže osumnjičenog na zemlji sa lisicama na rukama, dok je ceo centar grada bio blokiran.

Autor: Iva Besarabić

