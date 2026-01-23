AKTUELNO

Hronika

NOVI DETALJI KRVAVOG NAPADA NA VOŽDOVCU: Devojku izbo dečko Avganistanac, a onda je usledio ŠOKANTAN OBRT u Urgentnom centru!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Drama koja je jutros potresla Voždovac dobila je novi, neočekivani epilog.

Nakon što je devojka (23) oko 6 časova primljena u Urgentni centar sa jezivom rasekotinom od noža na obrazu, isplivali su detalji o napadaču, ali i njenom neshvatljivom potezu nakon ukazane pomoći.

Napad usred Voždovca: Dečko potegao nož?

Kako saznajemo, nesrećna devojka je policiji ispričala da ju je u ulici Narednika Dragutina Radakovića, nakon rasprave, napao njen emotivni partner, državljanin Avganistana. On je, prema njenim rečima, potegao nož i naneo joj ubodnu ranu na licu, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu.

Obrt u bolnici: Pobegla na sopstvenu odgovornost

Iako je rana na licu bila ozbiljna i zahtevala dalju opservaciju, devojka je nakon prve pomoći odlučila da ne ostane u bolnici. Na opšte zaprepašćenje medicinskog osoblja, ona je samovoljno napustila Urgentni centar i otišla u nepoznatom pravcu.

Potraga u toku: Napadač nestao bez traga

Policijska patrola je odmah po prijavi izjurila na teren i prečešljala Voždovac, ali muškarac koji odgovara opisu nije pronađen na adresi niti u okolini.

Rad policije: Intenzivno se traga za državljaninom Avganistana.

Provera navoda: Policija i tužilaštvo proveravaju sve detalje prijave, kao i to da li je bilo ranijih prijava nasilja u ovoj vezi.

Istraga: Utvrđuju se sve okolnosti koje su dovele do krvavog napada u ranim jutarnjim časovima.

O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, a rad na rasvetljivanju ovog slučaja se nastavlja.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Crna Hronika

#Napad nožem

#Urgentni centar

#Voždovac

#avganistanac

#nasilje nad ženama

#obrt

#policijska potraga

