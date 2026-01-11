PRITRČAO DA POMOGNE, PA IZREŠETAN SEKIROM: Detalji drame kod Uba koja je zgranula Srbiju – Trojica na jednog, sevali udarci u glavu!

Stravična drama koja se odigrala na Božić u selu kod Uba dobila je svoj epilog u tužilaštvu, ali javnost je zgrožena – trojica osumnjičenih za brutalno prebijanje D. T. (22) puštena su da se brane sa slobode!

Dok se teško povređeni mladić nalazi na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) sa povredama opasnim po život, jedan od napadača šokirao je svojom odbranom pred tužiocem.

Udarao ga sekirom, pa se pravdao "samoodbranom"

Kako nezvanično saznajemo, R. M., koji se tereti za nanošenje teških telesnih povreda, priznao je da je udarao nesrećnog mladića sekirom, ali je tvrdio da je to učinio kako bi se zaštitio.

„Tvrdio je da je D. T. prvi uzeo sekiru iz komšijskog dvorišta, a da mu je on samo oteo i upotrebio je protiv njega“, navodi izvor blizak istrazi.

Pored R. M., saslušani su i T. A. i A. T. koji se terete za učestvovanje u tuči, ali je sud doneo odluku da nema potrebe za pritvorom, što je izazvalo ogorčenje porodice i prijatelja žrtve.

"Bolje da su ga ubili..."

Prijatelji pretučenog mladića ne mogu da dođu sebi od šoka. Stanje D. T. je kritično, a posledice će, kako kažu, biti trajne i jezive.

„Živ je, nisu uspeli da ga dokrajče, ali s obzirom na stanje, bolje da su ga ubili, nego što su ga ostavili ovakvog“, izjavio je za medije jedan od njegovih najbližih prijatelja.

Kako je počela krvava drama?

Sve je počelo plemenitim gestom. Na Božićno veče, oko 23.30 časova, D. T. je čuo prasak ispred kuće. Video je automobil koji se prevrnuo u kanal i odmah istrčao da pomogne vozaču. Dok su pokušavali da izvuku vozilo, pojavila su se trojica mladića.

Ubrzo je bezazlena rasprava prerasla u zversko nasilje. Epilog je mladić koji se bori za svaki dah na VMA i trojica osumnjičenih koji se, uprkos težini dela, nalaze kod svojih kuća.

Autor: Dalibor Stankov