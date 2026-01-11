KRVAVA DRAMA NAKON SVAĐE NA BOŽIĆ! Mladića tukli SEKIROM, lekari mu sačuvali život, a evo kako su se osumnjičeni za napad branili

D. T. (22) zadobio je teške telesne povrede opasne po život, kada su ga na Božić, kako se sumnja, pretukla trojica muškaraca, nakon čega ga je jedan više puta udario sekirom ispred kuće povređenog mladića.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, policija je identifikovala i uhapsila svu trojicu napadača, jedan od njih je priznao da je sekirom udario oštećenog mladića, a nakon saslušanja oni su pušteni da se brane sa slobode.

Kao što smo već pisali, sukob se dogodio ispred porodične kuće oštećenog D. T. (22) kod Uba, koji je tokom Božićne večeri izašao ispred dvorišta kako bi pomogao muškarcu koji se u saobraćajnoj nesreći prevrnuo u kanal.

Njemu su tada, navodno, prišla tri muškarca, kako bi mu pomogla u izvlačenju automobila, ali je došlo do sukoba koji je eskalirao u brutalnu tuču.

Dva napadača uhapšena naknadno

MUP je ranije saopštio da je uhapšen A. T. (27), jedan od trojice osumnjičenih, a kako "Blic" nezvanično saznaje, naknadno je utvrđen identitet i druge dvojice muškaraca koji su kasnije i privedeni.

- Nakon hapšenja prvog osumnjičenog, policija je operativnim radom utvrdila identitet i druge dvojice muškaraca koji su učestvovali u ovom sukobu. U petak, kasno popodne uhapšeni su R. M. kao i T. A. - otkriva sagovornik.

Jedan od osumnjičenih priznao da je udario mladića sekirom



Prema nezvaničnim saznanjima, sva trojica, saslušana su u subotu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu.

R. M. je na saslušanju priznao da je udarao sekirom oštećenog D. T., ali prema njegovim tvrdnjama to je učinio u samoodbrani.

- Nakon koškanja i rasprave je pretučeni mladić otišao u komšijsko dvorište iz kog je uzeo sekiru i navodno njom hteo da nanese povrede osumnjičenom R. M., nakon čega mu je on oteo sekiru i u samoodbrani je iskoristio - otkriva izvor "Blica".

Pušteni da se brane sa slobode

Prema rečima našeg sagovornika R. M. osumnjičen je za nanošenje teških telesnih povreda, dok se njegova dva druga T.A kao i A.T. sumnjiče za učestvovanje u tuči.

Kako nezvanično saznajemo, nakon saslušanja, sva tri muškarca puštena su da se brane sa slobode, a tužilaštvo i dalje radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta.

Podsetimo, u jednom selu kod Uba, na Božićno veče oko 23.30 sati, došlo je saobraćajne nesreće, kada se automobil prevrnuo u kanal ispred kuće povređenog D. T. (22).

Mladić je videvši to, prema informacijama koje posedujemo, izašao ispred dvorišta kako bi pomogao muškarcu koji je upravljao autom koji je ostalo zaglavljen u kanalu.

- D. T. je bio kod kuće sa porodicom. U jednom momentu je čuo jak udarac i ugledao auto koji se prevrnuo u kanal. On je odmah pritrčao da pomogne. Dugo su pokušavali da izvuku auto iz kanala, ali bezuspešno, a onda su se pojavila tri muškarca koja su ponudila pomoć - otkrio je ranije izvor "Blica".

Koškanje između prolaznika i žrtve

Trojica nepoznatih muškaraca, navodno su vređala D. T., nakon čega je usledila žustra svađa, navode medijia.

- Ta trojica su izgledala kao da su pod dejstvom alkohola. Oni su prvo provocirali povređenog mladića, vređali su ga, a onda je krenula žustra rasprava. Tada je, jedan od te trojice počeo da gurka mladića ispred čije kuće se sve dešavalo, a onda mu se pridružio još jedan koji ga je udario - tvrde izvori.

Pobegao kod komšije u dvorište

Prema tvrdnjama izvora, kada su osumnjičeni krenuli da udaraju D. T. on je pobegao u komšijsko dvorište, a onda je usledilo brutalno prebijanje.

- D. T. je otišao u komšijino dvorište odakle je uzeo sekiru. Izašao je i rekao im da se sklone jer ima sekiru i da ne želi probleme. Kazao im je da je izašao da pomogne čoveku u nevolji i ako ne žele da pomognu - da odu. Međutim, trojica napadača ga nisu shvatila ozbiljno, savladali su ga i uzeli mu sekiru. Onda je jedan od njih počeo da ga udara sekirom i to sve u glavu - rečeno je ranije za medije.

Nakon što je mladić pao na zemlju napadači su pobegli sa lica mesta.

Doktori mu se borili za život

D. T. je u ovom napadu zadobio teške telesne povrede opasne po život. On je prvo zbrinut uz bolnici u Valjevu gde je primljen u izuzetno teškom stanju. Nakon intervencije lekara, on je Hitno prebačen u Beograd na VMA sa teškim povredama glave.

- Mladić je bio životno ugrožen kada je transportovan za Beograd. Trenutno je stabilno i van životne opasnosti - rečeno je ranije za medije. Nezvanično, trojica muškaraca nisu od ranije bila u sukobu sa povređenim D. T., a sve o njihovom odnosu možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

Autor: S.M.