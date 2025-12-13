OSVANUO UZNEMIRUJUĆI SNIMAK PUCNJAVE U OBRENOVCU: Sve se desilo u tri minuta!

U pucnjavi koja se dogodila pre dva dana u centru Obrenovca ranjen je Petar G. (28).

Na društvenim mrežama pojavio se snimak obračuna koji izgleda kao scena iz krimi filma.

Obračun u restoranu

Incident se dogodio na parkingu u Karađorđevoj ulici, nakon što je u restoranu došlo do svađe između Petra G. i njegovog prijatelja Filipa R. sa Aleksandrom R. i njegovim maloletnim sinom D. R. (16).

Pucnji u potkolenicu i stomak

Verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun, nakon čega je Aleksandar R. izvadio pištolj i ispalio više metaka u Petra G., pogodivši ga u potkolenicu i stomak. Ceo incident odigravao se svega tri minuta.

Bekstvo i predaja

Nakon pucnjave, napadači su uskočili u belu „fiat pandu“ i udaljili se sa mesta događaja. Aleksandar R. se posle nekoliko sati bekstva predao policiji u pratnji advokata, dok je Filip R. priveden zbog sumnje na nasilničko ponašanje.

Policijska istraga

Policija nastavlja istragu kako bi se rasvetlile sve okolnosti ovog obračuna. Ranjenom Petru G. ukazana je pomoć u bolnici, a njegovo stanje je stabilno.

Autor: Dalibor Stankov