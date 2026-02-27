AKTUELNO

Hronika

UŽAS! Sin mortus pijan krvnički tukao majku u Obrenovcu i pretio da će je ubiti

Foto: Pink.rs

I.R. (51) iz Obrenovca uhapšen je jer je u četvrtak u porodičnoj kući pretukao majku M.L. (71).

Kako saznajemo, I.R. je bio u alkoholisanom stanju kada se najpre posvađao sa majkom, a onda nasrnuo na nju.

Tukao ju je po glavi i čupao, vređao i pretio da će je ubiti.

Njemu je po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici, a dalju istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

